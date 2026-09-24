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Agenda

Oktoberfest en el Casino Atlántico 


Casino Atlántico
Casino Atlántico
Cedida

El Casino Atlántico dará la bienvenida al otoño este sábado 26, a las 23.00 horas, con una celebración inspirada en la tradicional Oktoberfest. La propuesta tendrá lugar en sus instalaciones, situadas en los Jardines de Méndez Núñez, y trasladará al espacio algunos de los elementos más característicos del ambiente bávaro. 

Durante la jornada se podrá disfrutar de cerveza y diferentes propuestas gastronómicas de inspiración alemana, acercando al público algunos de los sabores más característicos de esta tradicional celebración.

La ambientación estará marcada por detalles bávaros, que contribuirán a crear el ambiente temático y a trasladar a los asistentes el espíritu de esta tradicional celebración. La música correrá a cargo de un DJ, que amenizará la jornada con una selección musical acorde con la temática del evento.

Fecha Iniciosábado, 26 de septiembre de 2026 23:00

LugarCasino Atlántico

Dirección Av. Jardines de Méndez Núñez, 1, 15003 A Coruña, La Coruña, España

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