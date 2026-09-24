Oktoberfest en el Casino Atlántico 

Casino Atlántico Cedida

El Casino Atlántico dará la bienvenida al otoño este sábado 26, a las 23.00 horas, con una celebración inspirada en la tradicional Oktoberfest. La propuesta tendrá lugar en sus instalaciones, situadas en los Jardines de Méndez Núñez, y trasladará al espacio algunos de los elementos más característicos del ambiente bávaro.

Durante la jornada se podrá disfrutar de cerveza y diferentes propuestas gastronómicas de inspiración alemana, acercando al público algunos de los sabores más característicos de esta tradicional celebración.

La ambientación estará marcada por detalles bávaros, que contribuirán a crear el ambiente temático y a trasladar a los asistentes el espíritu de esta tradicional celebración. La música correrá a cargo de un DJ, que amenizará la jornada con una selección musical acorde con la temática del evento.