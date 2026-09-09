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Agenda

Fiestas de A Falperra 

Fiestas de A Falperra en 2025
Fiestas de A Falperra en 2025
Carlota Blanco

Este sábado 12 y domingo 13, en la calle Industrial se celebrarán las últimas fiestas de barrio del verano coruñés: las de A Falperra. El barrio acogerá distintas actividades, varios conciertos y una fiesta de la espuma como evento estrella. 

Sábado 12

El pregón correrá a cargo de Pura Villar, la dueña de la ya cerrada pastelería La Vienesa. A las 13.30 horas, El Corta  será el primero en poner música al barrio. Ya por la tarde, tendrán un DJ con música variada (16.30), Baile Danza 10 (17.00), la fiesta de la espuma (18.00) y Varela y Rois (19.30. Para cerrar, a las 22.00 horas, Carlos Bau y 80 Razones.

Cartel de las fiestas de A Falperra
Cartel de las fiestas de A Falperra
Cedida

Domingo

La sesión vermú será animada por la Version's Band con su pop rock. A las 18.00 horas llega La Indirigible y Son de Camagüey a las 20.30. 

Los dos días habrá juegos infantiles, y también se desarrollará la XII Edición del Día do Comercio na Rúa

Fecha Iniciosábado, 12 de septiembre de 2026 13:30

Fecha Findomingo, 13 de septiembre de 2026 20:30

LugarA Falperra

Dirección Rúa Falperra, A Coruña, España

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