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Agenda

Fiestas de San Vicente de Elviña 

Una imagen de la fiesta de Elviña en 2025
Achivo El Ideal Gallego 

Este sábado 5 y domingo 6 se celebran las fiestas de San Vicente de Elviña con un amplio programa de actividades que comienzan el mediodía del sábado con el pasacalles del grupo Son d'Aqui y terminan la noche del domingo con la actuación del grupo Los Platinos. Además de la misa y la procesión, la Banda Municipal da Coruña tocará el domingo a las 12.00 horas.

Sábado 5 

  • 12.00 - Pasacalles del grupo Son d'Aqui 
  • 14.00 - Pregón a cargo de Carla Mosquera Jove
  • 14.30 - Sesión vermú con el grupo Talismán y una gran comida popular con el puesto de pulpo de la Pulpeira de Gema y Ainhoa Neira
  • 17.00 - Hinchables y toro mecánico para los más pequeños. Actuación de Fernando Pujalte Lilicleta
  • 18.00 - Grupo de Musicoterapia de Palavea 
  • 19.30 - Dúo José Ciller e Cristina 
  • 20.00 - Verbena nocturna con el grupo Talismán 

Domingo 6 

12.00 - Concierto de la Banda Municipal da Coruña

12.45 - Pasacalles del Grupo Aturuxo

13.00 - Misa y procesión, cuya salida estará acompañada por el Grupo Aturuxo

14.00 - Sesión vermú por cuenta del grupo El Corta

17.00 - Festa da espuma

18.00 - José Brea 

20.00 - Dúo Erik Hidakgo y Jedhil

22.00 - Los Platinos 

Fecha Iniciosábado, 5 de septiembre de 2026 12:00

Fecha Findomingo, 6 de septiembre de 2026 22:00

LugarBarrio de Elviña

Dirección San Vicente de Elviña, 15008 La Coruña, España

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