Agenda
Fiestas de San Vicente de Elviña
Este sábado 5 y domingo 6 se celebran las fiestas de San Vicente de Elviña con un amplio programa de actividades que comienzan el mediodía del sábado con el pasacalles del grupo Son d'Aqui y terminan la noche del domingo con la actuación del grupo Los Platinos. Además de la misa y la procesión, la Banda Municipal da Coruña tocará el domingo a las 12.00 horas.
Sábado 5
- 12.00 - Pasacalles del grupo Son d'Aqui
- 14.00 - Pregón a cargo de Carla Mosquera Jove
- 14.30 - Sesión vermú con el grupo Talismán y una gran comida popular con el puesto de pulpo de la Pulpeira de Gema y Ainhoa Neira
- 17.00 - Hinchables y toro mecánico para los más pequeños. Actuación de Fernando Pujalte Lilicleta
- 18.00 - Grupo de Musicoterapia de Palavea
- 19.30 - Dúo José Ciller e Cristina
- 20.00 - Verbena nocturna con el grupo Talismán
Domingo 6
12.00 - Concierto de la Banda Municipal da Coruña
12.45 - Pasacalles del Grupo Aturuxo
13.00 - Misa y procesión, cuya salida estará acompañada por el Grupo Aturuxo
14.00 - Sesión vermú por cuenta del grupo El Corta
17.00 - Festa da espuma
18.00 - José Brea
20.00 - Dúo Erik Hidakgo y Jedhil
22.00 - Los Platinos