Una imagen de la fiesta de Elviña en 2025 Achivo El Ideal Gallego

Este sábado 5 y domingo 6 se celebran las fiestas de San Vicente de Elviña con un amplio programa de actividades que comienzan el mediodía del sábado con el pasacalles del grupo Son d'Aqui y terminan la noche del domingo con la actuación del grupo Los Platinos. Además de la misa y la procesión, la Banda Municipal da Coruña tocará el domingo a las 12.00 horas.

Sábado 5

12.00 - Pasacalles del grupo Son d'Aqui

14.00 - Pregón a cargo de Carla Mosquera Jove

14.30 - Sesión vermú con el grupo Talismán y una gran comida popular con el puesto de pulpo de la Pulpeira de Gema y Ainhoa Neira

y una gran comida popular con el puesto de pulpo de la Pulpeira de Gema y Ainhoa Neira 17.00 - Hinchables y toro mecánico para los más pequeños. Actuación de Fernando Pujalte Lilicleta

18.00 - Grupo de Musicoterapia de Palavea

19.30 - Dúo José Ciller e Cristina

20.00 - Verbena nocturna con el grupo Talismán

Domingo 6

12.00 - Concierto de la Banda Municipal da Coruña

12.45 - Pasacalles del Grupo Aturuxo

13.00 - Misa y procesión, cuya salida estará acompañada por el Grupo Aturuxo

14.00 - Sesión vermú por cuenta del grupo El Corta

17.00 - Festa da espuma

18.00 - José Brea

20.00 - Dúo Erik Hidakgo y Jedhil

22.00 - Los Platinos