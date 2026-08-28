Fiestas de Novo Mesoiro

El torbellino de Leticia Sabater puso el broche de oro en el ‘Orgullo do Norte’ y convirtió los jardines de Méndez Núñez en una fiesta Quintana

Los vecinos del barrio de Novo Mesoiro de A Coruña celebrarán sus fiestas donde los asistentes podrán disfrutar con los actos lúdicos programados.

Jueves 27 de Agosto , a las 20:00 h degustación de mejillones y a las 21:00 h sesión DJ

Viernes 28, a las 22:00 h Yeisimusic “A bailar”y a las 00:59 h animación con DJ Javito.

Sábado 29, a las 13:30 h churrascada popular. A las 23:00 h concierto de Mártires del Rock & Roll y a las 00:59 h actuación de DJ Javito.

Domingo 30, a las 14:00 h sesión vermú con Clandestinos (Rock covers), a las 16:00 h inicio Festa Hortera: Remember Music con sorteos y artistas invitados, y a las 22:00 h actuación de Leticia Sabater. A las 00:59 h animación con DJ Javito.