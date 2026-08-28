Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Festas de O Castro en Sada

La orquesta Cinema actuará en Coirós
La orquesta Cinema 
CinemaOficial

La parroquia de O Castro en Sada disfrutará este fin de semana de sus fiestas patronales. 

Viernes 28 de Agosto, a partir de las 20.00 horas los asistentes podrán disfrutar de una gran laconada con pimientos. A las 22.30 horas comenzará la verbena a cargo de la orquesta Cinema y Takesound Djshow.

Sábado 29, comienza la jornada con dianas y alboradas, dando paso, a las 13.00 horas, a la misa solemne. A las 13:30 horas tendrá lugar una exhibición de Kartcross a cargo del piloto Aitor González, previa a la sesión vermú de las 14:00 horas, que contará con la actuación en directo de Andrés Solórzano y degustación de churrasco de forma gratuita con cada consumición. Por la tarde, la diversión continuará a las 18:00 horas con la Fiesta de la espuma y, a partir de las 20:00 horas, se servirá la Gran pulpada. La noche culminará con la gran verbena de las 22:30 horas a cargo de los grupos Fussion y Los Platinos, alcanzando su punto álgido a las 00:30 horas con el clásico lanzamiento del globo de papel y la tirada de fuegos de artificio.

Domingo 30, a partir de las 13.30 horas dará comienzo la sesión vermú amenizada por Andrés Solorzano con degustación de callos.

Fecha Inicioviernes, 28 de agosto de 2026 20:00

Fecha Findomingo, 30 de agosto de 2026 00:00

LugarParroquia de O Castro

Dirección Sada, La Coruña, España

Mapa de ubicación