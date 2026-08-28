Festas de O Castro en Sada

La orquesta Cinema CinemaOficial

La parroquia de O Castro en Sada disfrutará este fin de semana de sus fiestas patronales.

Viernes 28 de Agosto , a partir de las 20.00 horas los asistentes podrán disfrutar de una gran laconada con pimientos. A las 22.30 horas comenzará la verbena a cargo de la orquesta Cinema y Takesound Djshow.

Sábado 29 , comienza la jornada con dianas y alboradas, dando paso, a las 13.00 horas, a la misa solemne. A las 13:30 horas tendrá lugar una exhibición de Kartcross a cargo del piloto Aitor González, previa a la sesión vermú de las 14:00 horas, que contará con la actuación en directo de Andrés Solórzano y degustación de churrasco de forma gratuita con cada consumición. Por la tarde, la diversión continuará a las 18:00 horas con la Fiesta de la espuma y, a partir de las 20:00 horas, se servirá la Gran pulpada. La noche culminará con la gran verbena de las 22:30 horas a cargo de los grupos Fussion y Los Platinos, alcanzando su punto álgido a las 00:30 horas con el clásico lanzamiento del globo de papel y la tirada de fuegos de artificio.

Domingo 30, a partir de las 13.30 horas dará comienzo la sesión vermú amenizada por Andrés Solorzano con degustación de callos.