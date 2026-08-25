Festa do Apego
A Festa do Apego chegará este venres, 28 de agosto, á praza de España da Coruña cunha programación pensada para que as familias desfruten da música e da cultura galega. A actividade, organizada polo Concello, a través do servizo de Normalización Lingüística, comezará ás 17.00 horas e terá entrada libre e de balde.
A iniciativa forma parte do programa municipal destinado a promover a normalización e fomentar o uso cotián da lingua galega, especialmente entre os nenos e nenas e as súas familias. O obxectivo é achegar o galego ás novas xeracións dun xeito lúdico e favorecer a súa socialización e transmisión entre xeracións.
O concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, destacou o compromiso da cidade coa promoción da lingua galega e o valor de iniciativas como a Festa do Apego para achegar o idioma ás crianzas a través de propostas “divertidas” e dinámicas.
O programa da xornada arrancará co espectáculo “Cantaxoga”, de Migallas, unha proposta que combina teatro e música e na que María Campos e Carlos Yus interpretarán cancións dos discos Canta connosco! e Pan de millo, acompañadas de sketches cómicos relacionados cos temas das cancións.
O espectáculo pretende demostrar que a música en galego vai moito máis alá da tradición e pode incorporar unha ampla variedade de estilos, desde o rock, a cumbia, o rap ou o reggae ata o pasodobre, a rumba ou a fusión étnica.
A xornada completarase cunha foliada familiar con Pablo Díaz e Olga Kirk, dous artistas con ampla traxectoria no circuíto da música tradicional galega. Ambos ofrecerán unha proposta dirixida tanto ás crianzas como ás persoas adultas, convidando o público a participar e desfrutar da música tradicional.