Fiestas de la Sagrada Familia Patricia G. Fraga

El barrio coruñés de la Sagrada Familia dará comienzo a sus fiestas el próximo viernes 21 de agosto, con un programa pensado para reunir a vecinos y vecinas de todas las edades en torno a la música, la cultura, la gastronomía y la convivencia.

El viernes 21, la jornada comenzará a las 21.30 horas con la lectura del pregón que dará inicio a las fiestas. A continuación, tendrá lugar la verbena a cargo del grupo Alaska.

El sábado 22, por la mañana, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables y una fiesta de la espuma; y tendrá lugar el mercado de artesanía "Brota do Norte - Sagrada Familia". La sesión vermú estará amenizada por Alma Libre.

Llegada la noche, la verbena contará con el grupo Los Platinos y Dj By Kokee.

Domingo 23, desde las 13.00 horas habrá una pulpeira en la pista polideportiva con precios populares. Además, se podrá disfrutar de un buen rato con las actuaciones de las corales polifónicas: Aires Novos de Pravío, Canticorum, Sagrada Familia y Follas Novas, y para finalizar las fiestas con Maghúa Cantareiros