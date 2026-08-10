Una edición anterior del Flores Rock Archivo El Ideal Gallego

Este viernes 04 de septiembre comienza una nueva edición del festival Flores Rock en la praza do Sol Naciente del Barrio de As Flores.

La programación comienza a las 20.00 horas con Ewaric, seguido de Onza (21.15), Kaos Urbano (22.35), Non Servium (00.05) y para cerrar, Mar de Fondo (01.45).

La segunda jornada, el sábado 05 de septiembre, comienza a las 13.15 horas con Lamatumbá y a continuación Peter Punk (15.00) y Collón de Lola (16.30). Tras esta primera ronda de presentaciones, a las 18.00 horas estará en el escenario Moonshine Wagon, Penitence in Darkness (19.05), True Mountains (20.10), Dakidarría (21.30), The Lizards (23.00), Ángelus Apátrida (00.05) y una actuación sorpresa para el cierre.

Cartel del festival Flores Rock 2026 Cedido

Además de la música, el festival ofrece actividades para los más jóvenes en el espacio Flores Kids en la jornada del sábado con la actuación de Pako Pakolas y el dúo Chilú, así como una variedad de opciones gastronómicas en los Food Trucks, talleres musicales y artísticos.

En la jornada del domingo tendrá lugar el I Mercado das Flores con puestos de artesanía y música a cargo de La Yaya Dj, Collón de Lola y Maghúa.