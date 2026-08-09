Fiestas de María Pita | 'Una noche española' con la Orquesta de Cámara de Galicia 

Una presentación de la Semana Clásica en una edición pasada de las fiestas Archivo El Ideal Gallego

En la Semana Clásica, este miércoles 18 la Orquesta de Cámara de Galicia presenta 'Una noche española', a las 21.00 horas, en la plaza de María Pita.

Galería El álbum de las Fiestas de María Pita Ver más imágenes

Cascarillarte estará a las 19.30 horas en la plaza del mercado de Monte Alto con Pedras de Cartón: 'Alicia'.

O Castrillón será el encargado de las fiestas de barrio, mientras que en los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).