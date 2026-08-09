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Agenda

Fiestas de María Pita | 'Una noche española' con la Orquesta de Cámara de Galicia 

Una presentación de la Semana Clásica en una edición pasada de las fiestas
Archivo El Ideal Gallego 

En la Semana Clásica, este miércoles 18 la Orquesta de Cámara de Galicia presenta 'Una noche española', a las 21.00 horas, en la plaza de María Pita. 

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Lucía Veiga dio un pregón con acento coruñés y femeninoVer más imágenes

Cascarillarte estará a las 19.30 horas  en la plaza del mercado de Monte Alto con Pedras de Cartón: 'Alicia'.

O Castrillón será el encargado de las fiestas de barrio, mientras que en los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).

Fecha Iniciomiércoles, 19 de agosto de 2026 10:30

LugarPlaza de María Pita

Dirección Pr. de María Pita, A Coruña, 15001 A Coruña, España

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