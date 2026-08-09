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Fiestas de María Pita | 'Una noche española' con la Orquesta de Cámara de Galicia
En la Semana Clásica, este miércoles 18 la Orquesta de Cámara de Galicia presenta 'Una noche española', a las 21.00 horas, en la plaza de María Pita.
Cascarillarte estará a las 19.30 horas en la plaza del mercado de Monte Alto con Pedras de Cartón: 'Alicia'.
O Castrillón será el encargado de las fiestas de barrio, mientras que en los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).