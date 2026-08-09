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Agenda

Fiestas de María Pita | Romería de Santa Margarita 

El público en una edición anterior de la popular romería 
 Archivo El Ideal Gallego 

La tradicional Romería de Santa Margarita comienza este viernes 28 con la doble tanda, a las 18.00 y 19.00 horas, de 'PÄRBO' (Begoña Riobó y Anxo Pintos), con visuales de Montse Piñeiro (entradas a la venta en la web de la Casa de las Ciencias).

Más tarde, a las 21.00 horas, en el auditorio del parque coruñés del mismo nombre, se presenta la Gran Noite do Folclore, con Aturuxo, Son d'aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra.

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Lucía Veiga dio un pregón con acento coruñés y femeninoVer más imágenes

En la plaza de San Rosendo de la Sagrada Familia, Cascarillarte estará realizando su última presentación con Fran Rei: 'Hamelin', a las 19.30 horas.

En su última semana, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).

Fecha Inicioviernes, 28 de agosto de 2026 10:30

LugarJardines de Méndez Núñez

Dirección Av. Jardines de Méndez Núñez, La Coruña, España

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