Fiestas de María Pita | Romería de Santa Margarita
La tradicional Romería de Santa Margarita comienza este viernes 28 con la doble tanda, a las 18.00 y 19.00 horas, de 'PÄRBO' (Begoña Riobó y Anxo Pintos), con visuales de Montse Piñeiro (entradas a la venta en la web de la Casa de las Ciencias).
Más tarde, a las 21.00 horas, en el auditorio del parque coruñés del mismo nombre, se presenta la Gran Noite do Folclore, con Aturuxo, Son d'aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra.
En la plaza de San Rosendo de la Sagrada Familia, Cascarillarte estará realizando su última presentación con Fran Rei: 'Hamelin', a las 19.30 horas.
En su última semana, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).