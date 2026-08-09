Fiestas de María Pita | 'Homenaje a Manuel de Falla' por la Orquesta Sinfónica de Galicia 

La Orquesta Sinfónica de Galicia, durante una presentación en Birmingham Alberte Peiteavel

La Orquesta Sinfónica de Galicia presentará un 'Homenaje a Manuel de Falla' a las 21.00 horas en la plaza de María Pita, con motivo de la Semana Clásica.

En el auditorio del parque Santa Margarita, el último día del festival de música urbana BeatOut, presenta a partir de las 20.00 horas a: Akriilla, El Bugg, Fukai Club, LG1DO y Yapi.

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Sagrada Familia y Pedralonga serán los encargados de la Fiestas de Barrio.

En los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).