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Agenda

Fiestas de María Pita | 'Homenaje a Manuel de Falla' por la Orquesta Sinfónica de Galicia 

La ciudad de Birmingham fue la segunda parada del tour de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Los 2.600 asistentes al concierto despidieron en pie y con una gran ovación a los músicos de la formación coruñesa
La Orquesta Sinfónica de Galicia, durante una presentación en Birmingham 
Alberte Peiteavel

La Orquesta Sinfónica de Galicia presentará un 'Homenaje a Manuel de Falla' a  las 21.00 horas en la plaza de María Pita, con motivo de la Semana Clásica.

En el auditorio del parque Santa Margarita, el último día del festival de música urbana BeatOut, presenta a partir de las 20.00 horas a: Akriilla, El Bugg, Fukai Club, LG1DO y Yapi. 

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En los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00). 

Fecha Iniciosábado, 22 de agosto de 2026 10:30

LugarPlaza de María Pita

Dirección Pr. de María Pita, A Coruña, 15001 A Coruña, España

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