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Agenda

Fiestas de María Pita | Festival Rock&Roll Star en O Castrillón

Javier Andreu
Javier Andreu de La Frontera 
Cedida

El festival de música urbana BeatOut comienza en el auditorio del parque Santa Margarita, a partir de las 20.00 horas, con Metrika, Reality, Stereo Madness, Xianpais y Xmaseda. 

Cascarillarte estará a las 19.30 horas  en la plaza de As Conchiñas con Ghazafelhos Teatro: 'Sherezade'.

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

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O Castrillón pondrá la fiesta, a partir de las 22.00 horas, con el Festival Rock&Roll Star con Javier Andreu de La Frontera, Javier Ojeda de Danza Invisible y Manuel España de La Guardia.

En los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).

Fecha Iniciojueves, 20 de agosto de 2026 10:30

LugarJardines de Méndez Núñez

Dirección Av. Jardines de Méndez Núñez, La Coruña, España

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