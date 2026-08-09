Agenda
Fiestas de María Pita | Festival Rock&Roll Star en O Castrillón
El festival de música urbana BeatOut comienza en el auditorio del parque Santa Margarita, a partir de las 20.00 horas, con Metrika, Reality, Stereo Madness, Xianpais y Xmaseda.
Cascarillarte estará a las 19.30 horas en la plaza de As Conchiñas con Ghazafelhos Teatro: 'Sherezade'.
O Castrillón pondrá la fiesta, a partir de las 22.00 horas, con el Festival Rock&Roll Star con Javier Andreu de La Frontera, Javier Ojeda de Danza Invisible y Manuel España de La Guardia.
En los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).