Fiestas de María Pita | Concierto de Valeria Castro 

Valeria Castro posa ante las cámaras Archivo El Ideal Gallego

El ciclo As noites do Parque, en el parque de Santa Margarita, presenta en su segundo día, a las 21.00 horas, el concierto de Valeria Castro.

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En la plaza Elíptica de Los Rosales, Cascarillarte estará presentando a Manuela Contacontes:' O Grúfalo e a Natureza', a las 19.30 horas.

En su última semana, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).