Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Fiestas de María Pita | Concierto de Valeria Castro 

Valeria Castro
Valeria Castro posa ante las cámaras 
Archivo El Ideal Gallego 

El ciclo As noites do Parque, en el parque de Santa Margarita, presenta en su segundo día, a las 21.00 horas, el concierto de Valeria Castro

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Lucía Veiga dio un pregón con acento coruñés y femeninoVer más imágenes

En la plaza Elíptica de Los Rosales, Cascarillarte estará presentando a Manuela Contacontes:' O Grúfalo e a Natureza', a las 19.30 horas.

En su última semana, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).

Fecha Iniciojueves, 27 de agosto de 2026 10:30

LugarJardines de Méndez Núñez

Dirección Av. Jardines de Méndez Núñez, La Coruña, España

Mapa de ubicación