Fiestas de María Pita | Concierto de Tony Hadley, ex Spandau Ballet

Tony Hadley, de Spandau Ballet Andrew Hurley

En la plaza de María Pita, a las 22.00 horas, Tony Hadley, ex Spandau Ballet, ofrecerá un concierto en el marco del ciclo Noites de María Pita.

Continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00 horas) y Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas)

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Cascarillarte hará su espectáculo en la plaza central del Barrio de las Flores a las 19.30. El turno es para Joshua Kenneth con 'MarabiJoshua!'.

Comienza la Semana Clásica en la plaza de María Pita a las 21.00 horas con la Orquesta Gaos y sus 'Boleros Sinfónicos'.

Y en las fiestas de barrio, Eirís celebra su Fiesta de la Fresa.