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Agenda

Fiestas de María Pita | Concierto de Tony Hadley, ex Spandau Ballet

Tony Hadley, de Spandau Ballet
Tony Hadley, de Spandau Ballet
Andrew Hurley

En la plaza de María Pita, a las 22.00 horas, Tony Hadley, ex Spandau Ballet, ofrecerá un concierto en el marco del ciclo Noites de María Pita. 

Continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00 horas) y Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas)

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Lucía Veiga dio un pregón con acento coruñés y femeninoVer más imágenes

Cascarillarte hará su espectáculo en la plaza central del Barrio de las Flores a las 19.30. El turno es para Joshua Kenneth con 'MarabiJoshua!'.

Comienza la Semana Clásica en la plaza de María Pita a las 21.00 horas  con la Orquesta Gaos y sus 'Boleros Sinfónicos'.

Y en las fiestas de barrio, Eirís celebra su Fiesta de la Fresa

Fecha Iniciomartes, 18 de agosto de 2026 16:51

LugarPlaza de María Pita

Dirección Pr. de María Pita, A Coruña, 15001 A Coruña, España

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