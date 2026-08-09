Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Fiestas de María Pita | Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia 

Una presentación de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia 
Archivo El Ideal Gallego 

A las 21.00 horas en la plaza de María Pita, la Semana Clásica deleitará al público con la presentación de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia

Cascarillarte estará este viernes en doble tanda. La primera a las 12.00 horas, en la plaza de Pablo Iglesias, con Pajarito: 'A Estrada'. Luego, a las 19.30 horas, en el parque de Santa Margarita (escalinata de la Casa de las Ciencias) con el Mago Paco y 'Ledicias'.

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Lucía Veiga dio un pregón con acento coruñés y femeninoVer más imágenes

En el auditorio del parque Santa Margarita, el segundo día del festival de música urbana BeatOut, presenta a partir de las 20.00 horas a: Blanco Palamera, Guzmen, Juicy Bae y Pablo Pablo. 

En los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00). Mientras que en las Fiestas de Barrio el turno es para la Sagrada Familia. 

Fecha Inicioviernes, 21 de agosto de 2026 10:30

LugarPlaza de María Pita

Dirección Pr. de María Pita, A Coruña, 15001 A Coruña, España

Mapa de ubicación