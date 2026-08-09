Fiestas de María Pita | Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia 

Una presentación de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia Archivo El Ideal Gallego

A las 21.00 horas en la plaza de María Pita, la Semana Clásica deleitará al público con la presentación de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia.

Cascarillarte estará este viernes en doble tanda. La primera a las 12.00 horas, en la plaza de Pablo Iglesias, con Pajarito: 'A Estrada'. Luego, a las 19.30 horas, en el parque de Santa Margarita (escalinata de la Casa de las Ciencias) con el Mago Paco y 'Ledicias'.

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En el auditorio del parque Santa Margarita, el segundo día del festival de música urbana BeatOut, presenta a partir de las 20.00 horas a: Blanco Palamera, Guzmen, Juicy Bae y Pablo Pablo.

En los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00). Mientras que en las Fiestas de Barrio el turno es para la Sagrada Familia.