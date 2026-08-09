Fiestas de María Pita | Concierto de la Banda Municipal y Donaire

Un concierto de la Banda Municipal y de la AC Donaire Germán Barreiros

La Romería de Santa Margarita comienza a las 12.00 horas con el concierto de la Banda Municipal de Música da Coruña y Donaire. Una hora más tarde será el concierto de Pansenfron.

Por la tarde, a las 17.30 horas, se presentará Son Galaico y para cerrar, a las 20.00 horas, los conciertos de Dervish, Herbamora y Mondra.

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Continúa en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y, en su último día, la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).