Fiestas de María Pita | Concierto de Judeline 

La cantante Judeline, en una actuación anterior Archivo El Ideal Gallego

El ciclo As noites do Parque, en el parque de Santa Margarita, comienza este miércoles 26, a las 21.00 horas, con el concierto de Judeline.

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En la explanada del CCM de Mesoiro, Cascarillarte estará presentando con Gallaecia Eventos: 'As Aventuras de Jazzy e Bluzy', a las 19.30 horas.

En su última semana, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).