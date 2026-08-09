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Agenda

Fiestas de María Pita | Concierto de Judeline 

La cantante Judeline, en una actuación anterior 
Archivo El Ideal Gallego 

El ciclo As noites do Parque, en el parque de Santa Margarita, comienza este miércoles 26, a las 21.00 horas, con el concierto de Judeline

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El álbum de las Fiestas de María Pita

Lucía Veiga dio un pregón con acento coruñés y femeninoVer más imágenes

En la explanada del CCM de Mesoiro, Cascarillarte estará presentando con Gallaecia Eventos: 'As Aventuras de Jazzy e Bluzy', a las 19.30 horas. 

En su última semana, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00). 

Fecha Iniciomiércoles, 26 de agosto de 2026 10:30

LugarJardines de Méndez Núñez

Dirección Av. Jardines de Méndez Núñez, La Coruña, España

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