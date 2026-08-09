Agenda
Fiestas de María Pita | Concierto de Judeline
El ciclo As noites do Parque, en el parque de Santa Margarita, comienza este miércoles 26, a las 21.00 horas, con el concierto de Judeline.
En la explanada del CCM de Mesoiro, Cascarillarte estará presentando con Gallaecia Eventos: 'As Aventuras de Jazzy e Bluzy', a las 19.30 horas.
En su última semana, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).