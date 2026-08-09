Fiestas de María Pita | Alana, en la romería de Santa Margarita 

El trío Alana, en una actuación anterior

La Romería de Santa Margarita comienza con un espacio participativo en el que habrá obradoiros, muestra de entidades y muestra de artesanía musical, que se presentará en dos tandas: de 11.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas.

Además, en la explanada de la Casa de las Ciencias se presenta a las 13.30 horas actuará Benofán, a las 19.30 la Real Banda de Cadeiras Encartables y a las 20.30, en el anfiteatro del parque actuarán Unto Vello, Os Viqueiras y Alana.

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En su última semana, continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).