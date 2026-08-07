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Agenda

Fiestas del Castrillón- Urbanización Soto 2026

El barrio volvió a celebrar su ya tradicional certamen para elegir la mejor tortilla
Una edición del tradicional certamen para elegir la mejor tortilla de Castrillón
Germán Barreiros

Los días 19, 20 y 21 de agosto, se realizarán las Fiestas del Castrillón-Urbanización Soto 2026, en la plaza de Pablo Iglesias, a partir de las 20.00 horas, con una diversidad de actos para todos los públicos que comenzará con Cántigas da terra y el pregón, que estará a cargo del Concejal y vecino del barrio D. Francisco Jorquera. 

Miércoles 19 

En el horario de la tarde noche comenzarán las fiestas con la actuación de la coral Cantigas da terra a las 20.00 horas, la lectura del pregón a cargo de D. Francisco Jorquera a las 21.00 y para finalizar, a partir de las 22.00 horas, concierto del grupo Clandestinos

Cartel de las Fiestas Castrillón Urbanización Soto 2026
Cartel de las Fiestas Castrillón Urbanización Soto 2026
Cedida

Jueves 20 de agosto 

El jueves 20 de agosto, a partir de las 10.30 de la mañana, será la fiesta Fiesta Infantil con Hinchables e intercambio de libros infantiles, juveniles y de adultos. A las 13.00 horas, llega la Fiesta de Espuma para sumar más diversión. 

A las 18.30 horas llega el evento más esperado de las fiestas: la XVII Edición del Concurso de Tortillas del Castrillón-Urbanización Soto. Y a las 22.00 horas, el concierto estelar, a cargo del Ayuntamiento, “Festival rock&roll stars' con Javier Andreu (La Frontera), Javier Ojeda (Danza Invisible) y  Manuel España (La Guardia).

Viernes 21 de agosto 

El viernes 21 a partir de las 11.00 de la mañana habrá un obradoiro de marcapáginas y continúa el intercambio de libros infantiles, jueveniles y adultos.

Cascarillarte presenta a las 12.00 horas una actuación de la Clown Natalia Outeiro 'Pajarito' con su espectáculo 'A Estrada'.

Más tarde, a partir de las 18.30, habrá juegos y deportes tradicionales con la colaboración del Museo Etnolúdico de Galicia "MELGA" y a las 22.00 comenzará la gran verbena con la orquesta 'Miramar'. 

Fecha Iniciomiércoles, 19 de agosto de 2026 20:00

Fecha Finviernes, 21 de agosto de 2026 22:00

LugarPlaza Pablo Iglesias

Dirección Rúa Bergondo, 123, 15009 A Coruña, España

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