Una edición del tradicional certamen para elegir la mejor tortilla de Castrillón Germán Barreiros

Los días 19, 20 y 21 de agosto, se realizarán las Fiestas del Castrillón-Urbanización Soto 2026, en la plaza de Pablo Iglesias, a partir de las 20.00 horas, con una diversidad de actos para todos los públicos que comenzará con Cántigas da terra y el pregón, que estará a cargo del Concejal y vecino del barrio D. Francisco Jorquera.

Miércoles 19

En el horario de la tarde noche comenzarán las fiestas con la actuación de la coral Cantigas da terra a las 20.00 horas, la lectura del pregón a cargo de D. Francisco Jorquera a las 21.00 y para finalizar, a partir de las 22.00 horas, concierto del grupo Clandestinos.

Cartel de las Fiestas Castrillón Urbanización Soto 2026 Cedida

Jueves 20 de agosto

El jueves 20 de agosto, a partir de las 10.30 de la mañana, será la fiesta Fiesta Infantil con Hinchables e intercambio de libros infantiles, juveniles y de adultos. A las 13.00 horas, llega la Fiesta de Espuma para sumar más diversión.

A las 18.30 horas llega el evento más esperado de las fiestas: la XVII Edición del Concurso de Tortillas del Castrillón-Urbanización Soto. Y a las 22.00 horas, el concierto estelar, a cargo del Ayuntamiento, “Festival rock&roll stars' con Javier Andreu (La Frontera), Javier Ojeda (Danza Invisible) y Manuel España (La Guardia).

Viernes 21 de agosto

El viernes 21 a partir de las 11.00 de la mañana habrá un obradoiro de marcapáginas y continúa el intercambio de libros infantiles, jueveniles y adultos.

Cascarillarte presenta a las 12.00 horas una actuación de la Clown Natalia Outeiro 'Pajarito' con su espectáculo 'A Estrada'.

Más tarde, a partir de las 18.30, habrá juegos y deportes tradicionales con la colaboración del Museo Etnolúdico de Galicia "MELGA" y a las 22.00 comenzará la gran verbena con la orquesta 'Miramar'.