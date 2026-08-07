Agenda
Fiestas de María Pita | Concierto de Israel Fernández
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas
- Viñetas desde o Atlántico
Jardines de Méndez Núñez
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
- Fiestas de Barrio
A Gaiteira
Parque Europa
Festival Lembranza Rock
21.00 | Boogies
22.00 | Océano Skizo
23.15 | Ortiga
00.30 | Rapariga DJ
- Festival de Electrónica Coruñés
Parque de Santa Margarita
- Festival Internacional de Folclore
19.00 horas | Desfile entre Palexco y María Pita
20.00 horas | Plaza de España
Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
22.00 horas | Concierto de Israel Fernández