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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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Agenda

Fiestas de María Pita | Concierto de Israel Fernández

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

  • Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

  • Fiestas de Barrio

A Gaiteira

Parque Europa

Festival Lembranza Rock

21.00 | Boogies

22.00 | Océano Skizo

23.15 | Ortiga

00.30 | Rapariga DJ

  • Festival de Electrónica Coruñés

Parque de Santa Margarita

  • Festival Internacional de Folclore

19.00 horas | Desfile entre Palexco y María Pita

20.00 horas | Plaza de España

Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

  • Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto de Israel Fernández

Fecha Iniciosábado, 15 de agosto de 2026 10:30

Lugarplaza de María PIta

Dirección Pr. de María Pita, A Coruña, 15001 A Coruña, España

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