Agenda
Fiestas de María Pita | Asociación de Coros y Danzas Eidos
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas
- Viñetas desde o Atlántico
Jardines de Méndez Núñez
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
- Fiestas de Barrio
A Gaiteira
- Festival Internacional de Folclore
18.00 horas | Desfile entre Palexco y María Pita
19.00 horas | Plaza de María Pita
Asociación de Coros y Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).