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Agenda

Fiestas de María Pita | Asociación de Coros y Danzas Eidos

Miembros de Eidos, durante un espectáculo en el teatro Colón
Miembros de Eidos, durante un espectáculo en el teatro Colón
Cedida

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

  • Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

  • Fiestas de Barrio

A Gaiteira

  • Festival Internacional de Folclore

18.00 horas | Desfile entre Palexco y María Pita

19.00 horas | Plaza de María Pita

Asociación de Coros y Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Fecha Iniciodomingo, 16 de agosto de 2026 10:30

LugarJardines de Méndez Núñez

Dirección Av. Jardines de Méndez Núñez, La Coruña, España

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