Agenda
Fiestas de María Pita | Xosé Lois Romero & Aliboria, Noroeste y habaneras
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas
- Casa Museo Casares Quiroga
19.00 horas | Visita guiada (entrada libre hasta completar la capacidad)
- Certamen de Habaneras
Teatro Colón
19.30 | Presentación
19.35 | Coral La Antigüa
19.55 | Coral Pontis Veteris
20.15 | Coral Sancta María maris
20.35 | Coral Sagrada Familia
- Festival Noroeste Estrella Galicia
- Jardines de Méndez Núñez
Noroestiño (actuaciones para el público familiar)
- Azcárraga
13.00 | Apolo18
19.00 | MFC Chicken
22.00 | La Perra Blanco
00.00 | Moura
- Plaza de España
19.15 | Mar de Fondo
20.30 | MEU
23.00 | Tsunami Arise
01.00 | Ruxe Ruxe
- Santa Margarita
19.00 | Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band
20.30 | Mounqup
22.00 | Xosé Lois Romero & Aliboria
23.30 | Mari Froes
- Castillo de San Antón
21.00 | Ana Lua Caiano
- Plaza de María Pita
20.00 | Vicente Calderón
22.00 Yerai Cortés