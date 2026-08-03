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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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Agenda

Fiestas de María Pita | Xosé Lois Romero & Aliboria, Noroeste y habaneras

  • Feria del Libro 

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

  • Casa Museo Casares Quiroga

19.00 horas | Visita guiada (entrada libre hasta completar la capacidad)

  • Certamen de Habaneras 

Teatro Colón

19.30 | Presentación

19.35 | Coral La Antigüa

19.55 | Coral Pontis Veteris

20.15 | Coral Sancta María maris

20.35 | Coral Sagrada Familia

  • Festival Noroeste Estrella Galicia

  • Jardines de Méndez Núñez

Noroestiño (actuaciones para el público familiar)

  • Azcárraga

13.00 | Apolo18

19.00 | MFC Chicken

22.00 | La Perra Blanco

00.00 | Moura

  • Plaza de España

19.15 | Mar de Fondo

20.30 | MEU

23.00 | Tsunami Arise

01.00 | Ruxe Ruxe

  • Santa Margarita

19.00 | Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band

20.30 | Mounqup

22.00 | Xosé Lois Romero & Aliboria 

23.30 | Mari Froes

  • Castillo de San Antón

21.00 | Ana Lua Caiano

  • Plaza de María Pita

20.00 | Vicente Calderón

22.00 Yerai Cortés

Fecha Iniciojueves, 6 de agosto de 2026 11:00

LugarA Coruña

Dirección La Coruña, España

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