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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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Agenda

Fiestas de María Pita | Sés en la playa de Riazor

  • Feria del Libro  

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

  • Certamen de Habaneras 

Plaza de María Pita

19.30 | Presentación

19.35 | Coral Polifónica Ferrolana

19.55 | El acorde secreto

20.15 | Coral Polifónica Follas Novas

  • Festival Noroeste Estrella Galicia

  • Jardines de Méndez Núñez

Noroestiño (actuaciones para el público familiar)

  • Playa de Riazor

20.00 | Zënzar

21.00 | Sés

23.00 | Echo & The Bunnymen

01.00 | Bomba Estéreo

  • O Portiño

Hora por definir | Sofie Peries y Saya DJ

Fecha Iniciosábado, 8 de agosto de 2026 11:00

LugarA Coruña

Dirección La Coruña, España

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