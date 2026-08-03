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Agenda

Fiestas de María Pita | Inicio de Viñetas desde o Atlántica

Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana

Lunes, 10 de agosto

  • Feria del Libro  

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Jardines de Méndez Núñez

De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

  • Cascarillarte

19.30 | Plaza de España

Vero Rilo y Luís Iglesias: As Mil e Unha

  • Noites de María Pita

Plaza de María Pita

20.00 | O Libro da Selva (infantil)

Fecha Iniciolunes, 10 de agosto de 2026 11:00

LugarA Coruña

Dirección La Coruña, España

Mapa de ubicación