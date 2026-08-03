Agenda
Fiestas de María Pita | Inicio de Viñetas desde o Atlántica
Lunes, 10 de agosto
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Viñetas desde o Atlántico (programa completo)
Jardines de Méndez Núñez
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas
- Cascarillarte
19.30 | Plaza de España
Vero Rilo y Luís Iglesias: As Mil e Unha
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
20.00 | O Libro da Selva (infantil)