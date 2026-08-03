Fiestas de María Pita | Inicio de Viñetas desde o Atlántica

Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández Quintana

Lunes, 10 de agosto

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Jardines de Méndez Núñez

De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

Cascarillarte

19.30 | Plaza de España

Vero Rilo y Luís Iglesias: As Mil e Unha

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

20.00 | O Libro da Selva (infantil)