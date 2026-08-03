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Agenda

Fiestas de María Pita | Fillas de Cassandra en concierto

Jueves, 13 de agosto

  • Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

  • Cascarillarte

19.30 | Plaza de Tabacalera

Xavi Bufa: Tubos do Mundo

  • Festival Internacional de Folclore

19.00 horas | Cantón Grande (Perú y Filipinas) y La Marina (Armenia y Botsuana)

20.00 horas | Plaza de España

Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

  • Trofeo Teresa Herrera de fútbol femenino

21.00 horas | Dépor Abanca - Oporto

  • Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto de Fillas de Cassandra

Fecha Iniciojueves, 13 de agosto de 2026 11:00

LugarA Coruña

Dirección La Coruña, España

Mapa de ubicación