Agenda
Fiestas de María Pita | Fillas de Cassandra en concierto
Jueves, 13 de agosto
- Viñetas desde o Atlántico
Jardines de Méndez Núñez
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas
- Cascarillarte
19.30 | Plaza de Tabacalera
Xavi Bufa: Tubos do Mundo
- Festival Internacional de Folclore
19.00 horas | Cantón Grande (Perú y Filipinas) y La Marina (Armenia y Botsuana)
20.00 horas | Plaza de España
Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).
- Trofeo Teresa Herrera de fútbol femenino
21.00 horas | Dépor Abanca - Oporto
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
22.00 horas | Concierto de Fillas de Cassandra