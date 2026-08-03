Agenda
Fiestas de María Pita | Eclipse con Los Satélites, Rosana, folclore y Teresa Herrera
Miércoles, 12 de agosto
- Viñetas desde o Atlántico
Jardines de Méndez Núñez
11.00 a 15.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas
- Rosana presenta 'Bajo el anillo'
18.00 horas | Auditorio de Santa Margarita
- Festival Internacional de Folclore
18.30 horas | Plaza de España
Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).
- Trofeo Teresa Herrera de fútbol masculino
21.00 horas | Deportivo - Real Madrid
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
22.00 horas | Verbena con Los Satélites, con la participación especial de Paco Lodeiro