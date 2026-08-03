Fiestas de María Pita | Eclipse con Los Satélites, Rosana, folclore y Teresa Herrera

Los Satélites, durante su actuación en la gala 'Bícame Pucho' Germán Barreiros

Miércoles, 12 de agosto

Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 15.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

Rosana presenta 'Bajo el anillo'

18.00 horas | Auditorio de Santa Margarita

Festival Internacional de Folclore

18.30 horas | Plaza de España

Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Trofeo Teresa Herrera de fútbol masculino

21.00 horas | Deportivo - Real Madrid

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Verbena con Los Satélites, con la participación especial de Paco Lodeiro