Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Fiestas de María Pita | Eclipse con Los Satélites, Rosana, folclore y Teresa Herrera

Los Satélites, durante su actuación en la gala 'Bícame Pucho'Bícame Pucho
Los Satélites, durante su actuación en la gala 'Bícame Pucho'
Germán Barreiros

Miércoles, 12 de agosto

  • Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 15.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

  • Rosana presenta 'Bajo el anillo'

18.00 horas | Auditorio de Santa Margarita

  • Festival Internacional de Folclore

18.30 horas | Plaza de España

Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

  • Trofeo Teresa Herrera de fútbol masculino

21.00 horas | Deportivo - Real Madrid

  • Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Verbena con Los Satélites, con la participación especial de Paco Lodeiro

Fecha Iniciomiércoles, 12 de agosto de 2026 11:00

LugarA Coruña

Dirección La Coruña, España

Mapa de ubicación