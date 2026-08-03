Agenda
Fiestas de María Pita | Conciertos del Noroeste en la playa
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas
- Certamen de Habaneras
Plaza de María Pita
19.30 | Presentación
19.35 | Orfeón Herculino
19.55 | Coral Lembranzas de Santa Cruz
20.15 | Polifónica Coruñesa Canticorum
20.35 | Tuna de Veteranos
- Festival Noroeste Estrella Galicia
- Jardines de Méndez Núñez
Noroestiño (actuaciones para el público familiar)
- Playa de Riazor
20.00 | Crowded
21.300 | Bala
22.30 | Sprints
00.30 | Rusowsky
- O Portiño
Horario por confirmar | DJMIL