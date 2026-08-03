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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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Agenda

Fiestas de María Pita | Conciertos del Noroeste en la playa

Los miembros de Crowded, en una imagen promocional
Los miembros de Crowded, en una imagen promocional
Cedida

  • Feria del Libro  

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

  • Certamen de Habaneras 

Plaza de María Pita

19.30 | Presentación

19.35 | Orfeón Herculino

19.55 | Coral Lembranzas de Santa Cruz

20.15 | Polifónica Coruñesa Canticorum

20.35 | Tuna de Veteranos

  • Festival Noroeste Estrella Galicia

  • Jardines de Méndez Núñez

Noroestiño (actuaciones para el público familiar)

  • Playa de Riazor

20.00 | Crowded

21.300 | Bala

22.30 | Sprints

00.30 | Rusowsky

  • O Portiño 

Horario por confirmar | DJMIL

Fecha Inicioviernes, 7 de agosto de 2026 11:00

LugarA Coruña

Dirección La Coruña, España

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