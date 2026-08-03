Fiestas de María Pita | Batalla Naval
Viernes, 14 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas
- Viñetas desde o Atlántico
Jardines de Méndez Núñez
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
- Casa Museo Casares Quiroga
Visita guiada de José Pablo García a la exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston
- Cascarillarte
19.30 horas | Parque Infantil de Xuxán
Mago Noel: Que curioso!
- Concierto de Carlos Bau
20.00 horas | Plaza de España
- Festival Internacional de Folclore
19.00 horas | Cantón Grande (Armenia y Botsuana) y La Marina (Perú y Filipinas)
20.00 horas | Plaza de María Pita
Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).
- Fiestas de Barrio
A Gaiteira
Parque Europa
Festival Lembranza Rock
18.00 | Animación musical
20.30 | Pregón de Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, y concierto de Zavala
22.00 | Loita Armada
23.30 | Grande Amore
- Festival de Electrónica Coruñés
Parque de Santa Margarita
- 23.30 horas | Batalla Naval
Paseo Marítimo de A Coruña y playas de Riazor y Orzán