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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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Agenda

Fiestas de María Pita | Batalla Naval

Viernes, 14 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

  • Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

  • Casa Museo Casares Quiroga

Visita guiada de José Pablo García a la exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston

  • Cascarillarte

19.30 horas | Parque Infantil de Xuxán

Mago Noel: Que curioso!

  • Concierto de Carlos Bau

20.00 horas | Plaza de España

  • Festival Internacional de Folclore

19.00 horas | Cantón Grande (Armenia y Botsuana) y La Marina (Perú y Filipinas)

20.00 horas | Plaza de María Pita

Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

  • Fiestas de Barrio

A Gaiteira

Parque Europa

Festival Lembranza Rock

18.00 | Animación musical

20.30 | Pregón de Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, y concierto de Zavala

22.00 | Loita Armada

23.30 | Grande Amore

  • Festival de Electrónica Coruñés

Parque de Santa Margarita

  • 23.30 horas | Batalla Naval

Paseo Marítimo de A Coruña y playas de Riazor y Orzán

Fecha Inicioviernes, 14 de agosto de 2026 11:00

LugarA Coruña

Dirección La Coruña, España

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