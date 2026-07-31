Fiestas de María Pita | Concierto de Mercedes Peón

La cantante e instrumentista, Mercedes Peón Archivo El Ideal Gallego

Este domingo 2, a las 22.00 horas en la plaza de María Pita se realizará el concierto de Mercedes Peón, una de las voces más importantes de Galicia, en el marco del ciclo Noites de María Pita.

Feria del libro

La Feria del Libro, en los Jardines de Méndez Núñez, estará abierta en un horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30. A las 11.00 de la mañana Alfonso Barreiro “fon” firmará ejemplares de 'Troglo&Dita', 'Cósmico', 'Gazafellos' e 'Banainas' en la caseta de la librería A gata tola. Y a las 11:30 Jacobo Feijoo y Martín Rodríguez firmarán 'Los Piratasaurios' y el resto de sus obras en la caseta de la Espazo Lector Nobel.

Asimismo, en la carpa de actividades habrá a las 17.30 habrá teatro para familias con Pablísimo, que representa Contiario y a las 20.00, Iria Collazo presenta 'A muller de mentira'.

Consulta la programación completa de la Feria del libro en este enlace.

Mostrart

También en los jardines de Méndez Núñez sigue la feria de artesanía Mostrart, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.00.

En una de las ferias de artesanía más importante de la comunidad gallega habrá artesanos de textiles, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, madera y joyería, entre otros. Todos los viernes tendrán visitas guiadas, así como distintas actividades a lo largo de la semana, tales como demostraciones en vivo y talleres gratuitos.