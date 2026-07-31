Fiestas de María Pita | Concierto de Luz Casal

Luz Casal, en su más reciente concierto en el Palacio de la Ópera Patricia G. Fraga

Este sábado 1 comienzan las Fiestas de María Pita con el pregón, a las 21.00 horas, en la plaza de María Pita, que está a cargo de la actriz Lucía Veiga.

Seguido del primer concierto, a las 22.00 horas, con Luz Casal en el comienzo del ciclo Noites de María Pita. Con entrada libre hasta completar el aforo.

Feria del libro

Además, en los Jardines de Méndez Núñez, se inaugura a las 12.30 la Feria del Libro, con un pregón a cargo de la ilustradora Bea Lema. Las casetas de libros permanecerán abiertas en un horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30.

En la carpa de actividades habrá a las 17.00 un Obradoiro de Pokemon, a las 19.00 horas se presentarán los libros 'Cunetas' de Luís Pimentel y 'La fosa abierta' de Briguitte Vasallo. También habrá conversas con Rodrigo Costoya y María Oruñas.

Mira toda la programación de la feria del libro en este enlace.

Mostrart

También en los jardines de Méndez Núñez comienza Mostrart. La 42 edición de la feria de artesanía estará abierta en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.00.

En una de las ferias de artesanía más importante de la comunidad gallega habrá artesanos de textiles, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, madera y joyería, entre otros. Todos los viernes tendrán visitas guiadas, así como distintas actividades a lo largo de la semana, tales como demostraciones en vivo y talleres gratuitos.