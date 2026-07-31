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Agenda

Fiesta de San Salvador en Cecebre

Cartel indicativo de Cecebre en la AC-221
Cartel indicativo de Cecebre en la AC-221
PATRICIA G. FRAGA

El sábado, 1 de agosto, empezarán las fiestas a las 13.30 con sesión vermú a cargo del Dúo D'Vicio, que volverá a las 22.00 a la verbena. A las 18.00 se celebrará en el campo de fútbol de A Braña el partido entre el Cecebre y O Mundo.

San Salvador de Cecebre
San Salvador de Cecebre

El domingo 2 comenzará con dianas y alboradas desde las 09.00 horas. A las 12.30 habrá misa solemne y procesión y e las 13.30, sesión vermú con la orquesta Acordes, que regresará en la verbena de las 22.00. A las 18.00 los niños serán los protagonistas con juegos infantiles, toro mecánico y fiesta de la espuma.

A las 20.00 del lunes habrá arroz mariscado, antes de que a las 21.00 empiece la segunda edición del Fendetestas Rock 80's con Los Limones, Los Claretes y La Banda de Ayer.

El martes 4 terminan las fiestas con la gran sesión vermú a las 13.30 a cargo de Xilo e Carlos, que volverán por la noche junto a Los Satélites para la gran verbena. Además, habrá churrascada y sardiñada a las 19.30.

Fecha Iniciosábado, 1 de agosto de 2026 13:30

Fecha Finmartes, 4 de agosto de 2026 23:00

LugarCecebre

Dirección Cecebre, 15650 Cambre, La Coruña, España

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