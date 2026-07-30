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Agenda

Fiestas de Viós

Tres integrantes de la nueva comisión de fiestas de Viós
Tres integrantes de la nueva comisión de fiestas de Viós
Cedida

El programa de actos contempla el día 1 misa solemne a las 13.00 horas y posterior sesión vermú con el dúo Crazy. La verbena correrá a cargo de los grupos Ritmo e Impacto. La jornada se cerrará con una sesión del Dj. Drew Corme.

Fiestas de Vios
Fiestas de Vios

El domingo, día 2, misa solemne a la misma hora. La sesión vermú la amenizará el dúo D’Vicio que, asimismo, se encargará de la verbena que dará comienzo a las 19.00. En ese preciso instante dará comienzo la primera Festa da Cervexa. Habrá juegos populares también para los más pequeños de la casa.

El Día D, sin embargo, será el lunes, 3. Misa solemne a las 13.00 y sesión vermú con el dúo Primera Fila. A las 20.00 horas se podrá comenzar a degustar el tradicional churrasco, asado por los vecinos, que dará paso a la gran verbena protagonizada por New York y Unión y Fuerza.

Fecha Iniciosábado, 1 de agosto de 2026 13:00

Fecha Finlunes, 3 de agosto de 2026 23:00

LugarViós

Dirección Viones, 15318 Abegondo, A Coruña, España

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