Fiestas de San Salvador de Limiñón

Las fiestas en Limiñón (Abegondo) se iniciarán el viernes 31 con la fiesta de la cerveza en el Bar Camionero.

Fiestas de Limiñón

El sábado, 1 de agosto, habrá alboradas con un grupo de gaiteiros, y misa solemne a las 13.30. La sesión vermú la amenizará Alma Latina, que volverá por la noche a la verbena, acompañado de la actuación del grupo de baile Salsanova Show a las 22.30.

El domingo 2 se celebrará la misa solemne a las 13.30, mientras que la sesión vermú de fin de fiesta -en la que se sortearán 200 euros- estará a cargo del Dúo Maracuya.