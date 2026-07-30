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Agenda

Fiestas de San Fiz de Vixoi (Bergondo)

Comida popular, coches clásicos y música desafiaron a la lluvia
Reunión de vehículos en las fiestas de Vixoi
Germán Barreiros

La fiesta empieza con el atardecer del viernes 31 y una gran churrascada amenizada por la verbena de Capitol y el grupo Origen.

San Fiz de Vixoi
San Fiz de Vixoi

El sábado 1 habrá dianas y alboradas con Os Sobraos y la misa solemne será a las 13.30 seguida de sesión vermú con el grupo Lume. De 19.00 a 20.00 habrá fiesta infantil y, a continuación, la fiesta del langostino. La verbena empezará a las 22.00 con el grupo Lume y Xilo e Carlos con Melchor.

El domingo 2 se hará la misa solemne a la una del mediodía y, a continuación, la reunión de coches clásicos. Desde las 12.30 habrá degustación de callos y a partir de las 14.00, fin de fiesta con el Dúo Karamba.

Fecha Inicioviernes, 31 de julio de 2026 20:00

Fecha Findomingo, 2 de agosto de 2026 20:00

LugarVixoi

Dirección San Pedro Félix de Vijoy, Bergondo, La Coruña, España

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