Fiestas de San Fiz de Vixoi (Bergondo)

Reunión de vehículos en las fiestas de Vixoi Germán Barreiros

La fiesta empieza con el atardecer del viernes 31 y una gran churrascada amenizada por la verbena de Capitol y el grupo Origen.

San Fiz de Vixoi

El sábado 1 habrá dianas y alboradas con Os Sobraos y la misa solemne será a las 13.30 seguida de sesión vermú con el grupo Lume. De 19.00 a 20.00 habrá fiesta infantil y, a continuación, la fiesta del langostino. La verbena empezará a las 22.00 con el grupo Lume y Xilo e Carlos con Melchor.

El domingo 2 se hará la misa solemne a la una del mediodía y, a continuación, la reunión de coches clásicos. Desde las 12.30 habrá degustación de callos y a partir de las 14.00, fin de fiesta con el Dúo Karamba.