La fiesta dará comienzo el viernes 31 de julio con la apertura del Mercado Modernista a las 17.00 horas. Por la tarde habrá propuestas familiares como Henriko, o Feiticeiro (18.00) y Tachán de Inventi Teatro (20.00) en los jardines de La Terraza.

Alberto Fuentes Valcárcel impartirá la conferencia "Centro Gallego de La Habana" a las 19.00 horas en la Casa da Cultura y a las 22.00 Mery Lafuente cerrará el día con su actuación.

Feira Modernista de Sada

El sábado 1 de agosto abrirá el mercado de 12.00 a 23.00 horas y Alberto Fuentes Valcárcel hará una visita guiada a las 12:00 horas. También se podrá disfrutar del show Don Gelati de Dani García o presenciar la exhibición de la escuela de baile Carmen López a las 13.00 horas. Entre las 15.30 y las 21.00 horas se celebrará una exhibición de pintura rápida en el entorno de La Terraza. Por la tarde habrá una ruta arquitectónica a las 18.00 por Fontán y también el espectáculo familiar Flash, además del bautismo aéreo en globo aerostático en la playa de As Delicias a las 19.00. Por la noche actuarán Pizarracleta (19.30) y Manu Gómez New Orleans Band (21.00), además de Hot Chocolates a las 23.00. A las 22.30 se celebrará una proyección de diapositivas y audiovisuales antiguos.

El domingo 2 de agosto reabrirá el mercado y se llevarán a cabo los paseos turísticos en autobús de época, con salidas periódicas desde la marquesina modernista por la mañana (de 12.00 a 14.00) y por la tarde (de 17.00 a 20.00). También actuarán Ghop de Teatro o Cubo (12.00) y la escuela Sadanza (13.00), y habrá un picnic popular libre en los jardines a las 14.00 horas. A partir de las 18.00 horas actuará el Mago Teto, habrá talleres de rotulación y acuarela floral con Eva Riveiros (19.00 a 21.00), tocará la St. James Dixie Band y habrá un taller de baile junto a una sesión DJ a cargo de Swing On School junto al río Maior. Además, a las 19.30 horas se representará la obra Melocotón en Chicago por Teatro Artesán en el auditorio de la Casa da Cultura, con acceso libre hasta completar aforo. A las 21.00 horas se cerrará con el concierto Billie Holiday's SongBook by Marian Ledesma en el escenario principal detrás de La Terraza.