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Agenda

Fiestas de O Carme en Lorbé 

Una edición anterior de las fiestas de Lorbé 
Archivo El Ideal Gallego 

Las fiestas de O Carme en la parroquia de Lorbé, perteneciente al municipio de Oleiros, comienzan el jueves 30 de julio y terminan el domingo 02 de agosto. Contará con, entre otras atracciones, la orquesta Los Satélites y la Fania Blanco Show. 

Jueves 30  

El jueves 30  comienzan las fiestas de O Carme en la parroquia de Lorbé, perteneciente al municipio de Oleiros, a partir de las 19.00 horas con la VIII Festa da Navalla y la Festa da Sidra. A partir de las 22.30 horas, la orquesta Los Satélites animarán la verbena. 

Viernes 31  

El viernes 31, a las 19.00 horas tendrá lugar la V Festa da Cigala e da Cerveza y a las 22.30 horas, será la orquesta Fania Blanco Show la encargada de amenizar la verbena.

Sábado 01  

Para el sábado 1 de Agosto, la jornada festiva tiene prevista la salida de la procesión a las 17.30 horas desde la capilla rumbo al puerto, acompañada por el grupo de gaitas A Marola. A su llegada se oficiará la misa solemne seguida de la tradicional procesión marítima. A las 19.00 horas comenzará la Festa do Polbo y a las 22.30 horas la verbena con la orquesta Marbella.

Domingo 02

Para cerrar el fin de semana, el domingo 2, a las 13.00 horas saldrá la procesión de la Virgen desde la Capilla en dirección al campo de la fiesta. A continuación, se celebrará la misa solemne y luego la sesión vermú, con callos y la actuación del grupo Tania Veiras y Los Cumbia Pop.

A las 19.00 horas, será la XXXIV Festa do Mexillón y para cerrar, la gran verbena a las 22.30 horas, amenizada por el grupo Tania Veiras y Los Cumbia Pop.

Durante todas las jornadas festivas habrá música en Bochinche a partir de las 18.00 horas.

Fecha Iniciojueves, 30 de julio de 2026 19:00

Fecha Findomingo, 2 de agosto de 2026 22:30

LugarLorbé

Dirección Rúa do Portelo, 12, 15177 Oleiros, A Coruña, España

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