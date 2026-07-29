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Agenda

Fiestas de María Pita, programa completo día a día 

Sábado, 1 de agosto 

  • Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Noites de María Pita 

Plaza de María Pita 

21.00 horas | Pregón a cargo de Lucía Veiga 

22.00 horas | Concierto de Luz Casal  

Domingo, 2 de agosto 

  • Feria del Libro 

Jardines de Méndez Núñez 

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Noites de María Pita 

Plaza de María Pita 

22.00 horas | Concierto de Mercedes Peón 

Lunes, 3 de agosto 

  • Feria del Libro 

Jardines de Méndez Núñez 

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Noites de María Pita

Plaza de María Pita 

22.00 horas | Concierto de La Delio Valdez  

Martes, 4 de agosto 

  • Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Visita guiada a la Casa Museo María Pita

19.00 horas | Entrada libre hasta completar aforo

  • Noites de María Pita

Plaza de María Pita 

22.00 horas | Concierto Los 40 Summer Live con DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nay, AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas

Miércoles, 5 de agosto 

  • Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Certamen de Habaneras

Teatro Colón

19.30 | Presentación 

19.35 | Ludus tonalis 

19.55 | Sporting Club Casino 

20.15 | Grupo Entrelas 

20.35 | Coral Polifónica El Eco 

  • Festival Noroeste Estrella Galicia

  • Jardines de Méndez Núñez

Noroestiño (actuaciones para el público familiar)

  • Azcárraga

13.00 | Law

19.00 | David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño

22.00 | Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito

  • Plaza de España

14.00 | Colorado

20.00 | Greasy Belly

23.00 | Agoraphobia

01.00 | Frankie and the Witch Fingers

  • Santa Margarita

19.00 | Freestyle People ft. Gallos del Norte

20.30 | Orquesta Invisible

22.00 | Catuxa Salom

23.30 | Bongeziwe Mabandla

  • Castillo de San Antón

21.00 | Anna Andreu

  • Plaza de María Pita

20.00 | Ángel Stanich

22.00 | Dorian

00.00 | Familia Caamagno y Orquestra do Quince

Jueves, 6 de agosto 

  • Feria del Libro 

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Casa Museo Casares Quiroga

19.00 horas | Visita guiada (entrada libre hasta completar la capacidad)

  • Certamen de Habaneras 

Teatro Colón

19.30 | Presentación  

19.35 | Coral La Antigüa 

19.55 | Coral Pontis Veteris 

20.15 | Coral Sancta María maris

20.35 | Coral Sagrada Familia 

  • Festival Noroeste Estrella Galicia

  • Jardines de Méndez Núñez

Noroestiño (actuaciones para el público familiar)

  • Azcárraga

13.00 | Apolo18

19.00 | MFC Chicken

22.00 | La Perra Blanco

00.00 | Moura

  • Plaza de España

19.15 | Mar de Fondo

20.30 | MEU

23.00 | Tsunami Arise

01.00 | Ruxe Ruxe

  • Santa Margarita

19.00 | Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band

20.30 | Mounqup

22.00 | Xosé Lois Romero & Aliboria 23.30 | Mari Froes

  • Castillo de San Antón

21.00 | Ana Lua Caiano

  • Plaza de María Pita

20.00 | Vicente Calderón

22.00 Yerai Cortés

Viernes, 7 de agosto 

  • Feria del Libro  

Jardines de Méndez Núñez  

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Certamen de Habaneras 

Plaza de María Pita 

19.30 | Presentación  

19.35 | Orfeón Herculino

19.55 | Coral Lembranzas de Santa Cruz

20.15 | Polifónica Coruñesa Canticorum 

20.35 | Tuna de Veteranos

  • Festival Noroeste Estrella Galicia

  • Jardines de Méndez Núñez

Noroestiño (actuaciones para el público familiar)

  • Playa de Riazor

20.00 | Crowded

21.300 | Bala

22.30 | Sprints

00.30 | Rusowsky

  • O Portiño 

Horario por confirmar | DJMIL

Sábado, 8 de agosto 

  • Feria del Libro  

Jardines de Méndez Núñez  

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Certamen de Habaneras 

Plaza de María Pita

19.30 | Presentación  

19.35 | Coral Polifónica Ferrolana 

19.55 | El acorde secreto

20.15 | Coral Polifónica Follas Novas

  • Festival Noroeste Estrella Galicia

  • Jardines de Méndez Núñez

Noroestiño (actuaciones para el público familiar)

  • Playa de Riazor

20.00 | Zënzar

21.00 | Sés

23.00 | Echo & The Bunnymen

01.00 | Bomba Estéreo

  • O Portiño

Hora por definir | Sofie Peries y Saya DJ

Domingo, 9 de agosto 

  • Feria del Libro  

Jardines de Méndez Núñez  

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Certamen de Habaneras 

Plaza de España-Campo da Leña  

19.30 | Presentación  

19.35 | Coral Os Mallos

19.55 | Coral Montealto 

20.15 | Corales Monelos y San Diego

20.35 | Coral Feáns

  • Festival Noroeste Estrella Galicia

  • Parque de Santa Margarita

21.00 | 'Amoriños', con Xosé A. Touriñán y David Perdomo

  • O Portiño 

Hora por definir | REY DJ/La Yaya DJ y Monkey Mambo Club 

  • Noites de María Pita

Plaza de María Pita 

22.00 | Concierto de Ginebras

  • As Time Goes By con Borja Quiza

Teatro Colón 

21.00 | Homenaje a Frank Sinatra 

Entrada libre 

Lunes, 10 de agosto 

  • Feria del Libro  

Jardines de Méndez Núñez  

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Jardines de Méndez Núñez  

De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Cascarillarte

19.30 | Plaza de España

Vero Rilo y Luís Iglesias: As Mil e Unha

  • Noites de María Pita

Plaza de María Pita 

20.00 | O Libro da Selva (infantil) 

Martes, 11 de agosto

  • Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Cascarillarte

19.30 | Entorno del CCV de Palavea

Os Contos de Pablísimo: Contiario

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto de The Rapants

Miércoles, 12 de agosto

  • Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 15.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Rosana presenta 'Bajo el anillo'

18.00 horas | Auditorio de Santa Margarita

  • Festival Internacional de Folclore

18.30 horas | Plaza de España

Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

  • Trofeo Teresa Herrera de fútbol masculino

21.00 horas | Deportivo - Real Madrid

  • Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Verbena con Los Satélites, con la participación especial de Paco Lodeiro

Jueves, 13 de agosto

  • Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Cascarillarte

19.30 | Plaza de Tabacalera 

Xavi Bufa: Tubos do Mundo

  • Festival Internacional de Folclore

19.00 horas | Cantón Grande (Perú y Filipinas) y La Marina (Armenia y Botsuana)

20.00 horas | Plaza de España

Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

  • Trofeo Teresa Herrera de fútbol femenino

21.00 horas | Dépor Abanca - Oporto

  • Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto de Fillas de Cassandra

Viernes, 14 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

  • Casa Museo Casares Quiroga

Visita guiada de José Pablo García a la exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston

  • Cascarillarte

19.30 horas | Parque Infantil de Xuxán

Mago Noel: Que curioso!

  • Concierto de Carlos Bau

20.00 horas | Plaza de España

  • Festival Internacional de Folclore

19.00 horas | Cantón Grande (Armenia y Botsuana) y La Marina (Perú y Filipinas)

20.00 horas | Plaza de María Pita

Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

  • Fiestas de Barrio

A Gaiteira

Parque Europa

Festival Lembranza Rock

18.00 | Animación musical

20.30 | Pregón de Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, y concierto de Zavala

22.00 | Loita Armada

23.30 | Grande Amore

  • Festival de Electrónica Coruñés

Parque de Santa Margarita

  • 23.30 horas | Batalla Naval

Paseo Marítimo de A Coruña y playas de Riazor y Orzán

Sábado, 15 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

  • Fiestas de Barrio

A Gaiteira

Parque Europa

Festival Lembranza Rock

21.00 | Boogies

22.00 | Océano Skizo

23.15 | Ortiga

00.30 | Rapariga DJ

  • Festival de Electrónica Coruñés

Parque de Santa Margarita

  • Festival Internacional de Folclore

19.00 horas | Desfile entre Palexco y María Pita

20.00 horas | Plaza de España

Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

  • Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto de Israel Fernández

Domingo, 16 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

  • Fiestas de Barrio

A Gaiteira

  • Festival Internacional de Folclore

18.00 horas | Desfile entre Palexco y María Pita

19.00 horas | Plaza de María Pita

Asociación de Coros y Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Lunes, 17 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Cascarillarte

19.30 | Plaza de Vigo

K'paparota Teatro: Latexos

Martes, 18 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Cascarillarte

19.30 | Plaza Central del Barrio de las Flores

Joshua Kenneth: MarabiJoshua!

  • Fiestas de Barrio

Fiesta de la Fresa en Eirís

  • Semana Clásica

21.00 horas | Plaza de María Pita

Orquesta Gaos: Boleros Sinfónicos

  • Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto de Tony Hadley, ex Spandau Ballet

Miércoles, 19 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Fiestas de Barrio

O Castrillón

  • Cascarillarte

19.30 horas | Plaza del Mercado de Monte Alto

Pedras de Cartón: Alicia

  • Semana Clásica

21.00 horas | Plaza de María Pita

Orquesta de Cámara de Galicia: Una noche española

Jueves, 20 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Cascarillarte

19.30 horas | Plaza de As Conchiñas

Ghazafelhos Teatro: Sherezade

  • Fiestas de Barrio

22.00 horas | O Castrillón

Festival Rock&Roll Star con Javier Andreu de La Frontera, Javier Ojeda de Danza Invisible y Manuel España de La Guardia

  • Festival BeatOut

Parque de Santa Margarita

Viernes, 21 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Cascarillarte

12.00 horas | Plaza de Pablo Iglesias

Pajarito: A Estrada

19.30 horas | Parque de Santa Margarita (escalinata de la Casa de las Ciencias)

Mago Paco: Ledicias

  • Fiestas de Barrio

Sagrada Familia

  • Semana Clásica

21.00 horas | Plaza de María Pita

Joven Orquesta Sinfónica de Galicia

  • Festival BeatOut

Parque de Santa Margarita

Sábado, 22 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Bandeira Teresa Herrera de Traiñeiras

  • Bandeira Masculina de Traiñeiras

  • Bandeira Feminina de Traiñeiras

  • Fiestas de Barrio

Sagrada Familia

  • Fiestas de Barrio

Pedralonga

  • Semana Clásica

21.00 horas | Plaza de María Pita

Orquesta Sinfónica de Galicia: Homenaje a Manuel de Falla

  • Festival BeatOut

Parque de Santa Margarita

Domingo, 23 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Bandeira Teresa Herrera de Traiñeiras

  • Bandeira Masculina de Traiñeiras

  • Bandeira Feminina de Traiñeiras

  • Fiestas de Barrio

Sagrada Familia

  • Semana Clásica

21.00 horas | Plaza de María Pita

Banda Municipal de Música: grandes corales de película

Lunes, 24 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Cascarillarte

19.30 | Plaza de Mariñeiros

Inventi Teatro: Tachán!

Martes, 25 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Cascarillarte

19.30 horas | Parque de Vioño

Culturactiva: Máis Saaabor!

Miércoles, 26 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Cascarillarte

19.30 horas | Explanada del CCM de Mesoiro

Gallaecia Eventos: As Aventuras de Jazzy e Bluzy

  • As Noites do Parque

Parque de Santa Margarita

Concierto de Judeline

Jueves, 27 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Cascarillarte

19.30 horas | Plaza Elíptica de Los Rosales

Manuela Contacontes: O Grúfalo e a Natureza

  • As Noites do Parque

Parque de Santa Margarita

Concierto de Valeria Castro

Viernes, 28 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Cascarillarte

19.30 horas | Plaza de San Rosendo de la Sagrada Familia

Fran Rei: Hamelin

  • Romería de Santa Margarita

Planetario de la Casa de las Ciencias

18.00 y 19.00 | PÄRBO (Begoña Riobó y Anxo Pintos), con visuales de Montse Piñeiro (entradas a la venta en la web de la Casa de las Ciencias)

Parque de Santa Margarita

21.00 horas | Gran Noite do Folclore, con Aturuxo, Son d'aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra

Sábado, 29 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Romería de Santa Margarita

Parque de Santa Margarita

11.30 a 14.30 horas y 16.00 a 19.00 horas | Espacio participativo con obradoiros, muestra de entidades y muestra de artesanía musical

13.30 horas | Actuación de Benofán

19.30 horas | Real Banda de Cadeiras Encartables

20.30 horas | Unto Vello, Os Viqueiras y Alana

Domingo, 30 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

  • Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

  • Travesía a Nado á Enseada de San Amaro

  • Romería de Santa Margarita

Parque de Santa Margarita

12.00 horas | Concierto de la Banda Municipal de Música con Donaire

13.00 horas | Concierto de Pansenfron

17.30 horas | Concierto de Son Galaico

20.00 horas | Conciertos de Dervish, Herbamora y Mondra

Lunes, 31 de agosto

  • Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Viernes, 4 de septiembre

  • Flores Rock

20.00 | Ewaric

21.15 | Onza

22.35 | Kaos Urbano

00.05 | Non Servium

01.45 | Mar de Fondo

Sábado, 5 de septiembre

  • Flores Rock

13.15 | Lamatumbá

15.00 | Peter Punk

16.30 | Collón de Lola

18.00 | Moonshine Wagon

19.05 | Penitence in Darkness

20.10 | True Mountains

21.30 | Dakidarría

23.00 | The Lizards

00.05 | Angelus Apatrida

01.30 | Actuación sorpresa

Exposiciones

Del 28 de julio al 8 de agosto

Casa Museo Casares Quiroga

Asociación Nonito Pereira: Reversións do Noroeste

Del 12 de agosto al 27 de septiembre

Casa Museo Casares Quiroga

José Pablo García: Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston (dentro del programa de Viñetas desde o Atlántico)

Del 29 de julio al 27 de septiembre

Casa Museo María Pita

Xulia Pisón: Stons

Del 10 de agosto al 27 de septiembre

Casa Museo Picasso

Troubs e Edmond Baudoin: Humanos. A Roya é un río (dentro del programa de Viñetas desde o Atlántico)

Miércoles a las 21.00 y sábados a las 12.00 horas

​Visita guiada a la Casa Museo Picasso (entrada libre hasta completar aforo)

Hasta el 1 de agosto

Viaxe ao Mictlán: exposición de fotografía de Xan Quintana

Hasta el 27 de septiembre

Casa de las Ciencias

Eclipse de Viñetas (dentro del programa da Viñetas desde o Atlántico)

Hasta septiembre

Casa de las Ciencias

Exposición sobre eclipses

Hasta diciembre

Aquarium Finisterrae

Fotógrafos da natureza 2026

Hasta diciembre

Aquarium Finisterrae

Pecios en la costa gallega

Fecha Iniciomartes, 28 de julio de 2026 21:00

Fecha Finsábado, 5 de septiembre de 2026 23:59

LugarA Coruña

Dirección La Coruña, España

Mapa de ubicación