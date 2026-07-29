Fiestas de María Pita, programa completo día a día
Sábado, 1 de agosto
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
21.00 horas | Pregón a cargo de Lucía Veiga
22.00 horas | Concierto de Luz Casal
Domingo, 2 de agosto
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
22.00 horas | Concierto de Mercedes Peón
Lunes, 3 de agosto
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
22.00 horas | Concierto de La Delio Valdez
Martes, 4 de agosto
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Visita guiada a la Casa Museo María Pita
19.00 horas | Entrada libre hasta completar aforo
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
22.00 horas | Concierto Los 40 Summer Live con DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nay, AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas
Miércoles, 5 de agosto
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Certamen de Habaneras
Teatro Colón
19.30 | Presentación
19.35 | Ludus tonalis
19.55 | Sporting Club Casino
20.15 | Grupo Entrelas
20.35 | Coral Polifónica El Eco
- Festival Noroeste Estrella Galicia
- Jardines de Méndez Núñez
Noroestiño (actuaciones para el público familiar)
- Azcárraga
13.00 | Law
19.00 | David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño
22.00 | Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito
- Plaza de España
14.00 | Colorado
20.00 | Greasy Belly
23.00 | Agoraphobia
01.00 | Frankie and the Witch Fingers
- Santa Margarita
19.00 | Freestyle People ft. Gallos del Norte
20.30 | Orquesta Invisible
22.00 | Catuxa Salom
23.30 | Bongeziwe Mabandla
- Castillo de San Antón
21.00 | Anna Andreu
- Plaza de María Pita
20.00 | Ángel Stanich
22.00 | Dorian
00.00 | Familia Caamagno y Orquestra do Quince
Jueves, 6 de agosto
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Casa Museo Casares Quiroga
19.00 horas | Visita guiada (entrada libre hasta completar la capacidad)
- Certamen de Habaneras
Teatro Colón
19.30 | Presentación
19.35 | Coral La Antigüa
19.55 | Coral Pontis Veteris
20.15 | Coral Sancta María maris
20.35 | Coral Sagrada Familia
- Festival Noroeste Estrella Galicia
- Jardines de Méndez Núñez
Noroestiño (actuaciones para el público familiar)
- Azcárraga
13.00 | Apolo18
19.00 | MFC Chicken
22.00 | La Perra Blanco
00.00 | Moura
- Plaza de España
19.15 | Mar de Fondo
20.30 | MEU
23.00 | Tsunami Arise
01.00 | Ruxe Ruxe
- Santa Margarita
19.00 | Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band
20.30 | Mounqup
22.00 | Xosé Lois Romero & Aliboria 23.30 | Mari Froes
- Castillo de San Antón
21.00 | Ana Lua Caiano
- Plaza de María Pita
20.00 | Vicente Calderón
22.00 Yerai Cortés
Viernes, 7 de agosto
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Certamen de Habaneras
Plaza de María Pita
19.30 | Presentación
19.35 | Orfeón Herculino
19.55 | Coral Lembranzas de Santa Cruz
20.15 | Polifónica Coruñesa Canticorum
20.35 | Tuna de Veteranos
- Festival Noroeste Estrella Galicia
- Jardines de Méndez Núñez
Noroestiño (actuaciones para el público familiar)
- Playa de Riazor
20.00 | Crowded
21.300 | Bala
22.30 | Sprints
00.30 | Rusowsky
- O Portiño
Horario por confirmar | DJMIL
Sábado, 8 de agosto
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Certamen de Habaneras
Plaza de María Pita
19.30 | Presentación
19.35 | Coral Polifónica Ferrolana
19.55 | El acorde secreto
20.15 | Coral Polifónica Follas Novas
- Festival Noroeste Estrella Galicia
- Jardines de Méndez Núñez
Noroestiño (actuaciones para el público familiar)
- Playa de Riazor
20.00 | Zënzar
21.00 | Sés
23.00 | Echo & The Bunnymen
01.00 | Bomba Estéreo
- O Portiño
Hora por definir | Sofie Peries y Saya DJ
Domingo, 9 de agosto
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Certamen de Habaneras
Plaza de España-Campo da Leña
19.30 | Presentación
19.35 | Coral Os Mallos
19.55 | Coral Montealto
20.15 | Corales Monelos y San Diego
20.35 | Coral Feáns
- Festival Noroeste Estrella Galicia
- Parque de Santa Margarita
21.00 | 'Amoriños', con Xosé A. Touriñán y David Perdomo
- O Portiño
Hora por definir | REY DJ/La Yaya DJ y Monkey Mambo Club
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
22.00 | Concierto de Ginebras
- As Time Goes By con Borja Quiza
Teatro Colón
21.00 | Homenaje a Frank Sinatra
Entrada libre
Lunes, 10 de agosto
- Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
- Viñetas desde o Atlántico (programa completo)
Jardines de Méndez Núñez
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Cascarillarte
19.30 | Plaza de España
Vero Rilo y Luís Iglesias: As Mil e Unha
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
20.00 | O Libro da Selva (infantil)
Martes, 11 de agosto
- Viñetas desde o Atlántico
Jardines de Méndez Núñez
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Cascarillarte
19.30 | Entorno del CCV de Palavea
Os Contos de Pablísimo: Contiario
Noites de María Pita
Plaza de María Pita
22.00 horas | Concierto de The Rapants
Miércoles, 12 de agosto
- Viñetas desde o Atlántico
Jardines de Méndez Núñez
11.00 a 15.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Rosana presenta 'Bajo el anillo'
18.00 horas | Auditorio de Santa Margarita
- Festival Internacional de Folclore
18.30 horas | Plaza de España
Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).
- Trofeo Teresa Herrera de fútbol masculino
21.00 horas | Deportivo - Real Madrid
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
22.00 horas | Verbena con Los Satélites, con la participación especial de Paco Lodeiro
Jueves, 13 de agosto
- Viñetas desde o Atlántico
Jardines de Méndez Núñez
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Cascarillarte
19.30 | Plaza de Tabacalera
Xavi Bufa: Tubos do Mundo
- Festival Internacional de Folclore
19.00 horas | Cantón Grande (Perú y Filipinas) y La Marina (Armenia y Botsuana)
20.00 horas | Plaza de España
Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).
- Trofeo Teresa Herrera de fútbol femenino
21.00 horas | Dépor Abanca - Oporto
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
22.00 horas | Concierto de Fillas de Cassandra
Viernes, 14 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Viñetas desde o Atlántico
Jardines de Méndez Núñez
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
- Casa Museo Casares Quiroga
Visita guiada de José Pablo García a la exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston
- Cascarillarte
19.30 horas | Parque Infantil de Xuxán
Mago Noel: Que curioso!
- Concierto de Carlos Bau
20.00 horas | Plaza de España
- Festival Internacional de Folclore
19.00 horas | Cantón Grande (Armenia y Botsuana) y La Marina (Perú y Filipinas)
20.00 horas | Plaza de María Pita
Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).
- Fiestas de Barrio
A Gaiteira
Parque Europa
Festival Lembranza Rock
18.00 | Animación musical
20.30 | Pregón de Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, y concierto de Zavala
22.00 | Loita Armada
23.30 | Grande Amore
- Festival de Electrónica Coruñés
Parque de Santa Margarita
- 23.30 horas | Batalla Naval
Paseo Marítimo de A Coruña y playas de Riazor y Orzán
Sábado, 15 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Viñetas desde o Atlántico
Jardines de Méndez Núñez
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
- Fiestas de Barrio
A Gaiteira
Parque Europa
Festival Lembranza Rock
21.00 | Boogies
22.00 | Océano Skizo
23.15 | Ortiga
00.30 | Rapariga DJ
- Festival de Electrónica Coruñés
Parque de Santa Margarita
- Festival Internacional de Folclore
19.00 horas | Desfile entre Palexco y María Pita
20.00 horas | Plaza de España
Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
22.00 horas | Concierto de Israel Fernández
Domingo, 16 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Viñetas desde o Atlántico
Jardines de Méndez Núñez
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
- Fiestas de Barrio
A Gaiteira
- Festival Internacional de Folclore
18.00 horas | Desfile entre Palexco y María Pita
19.00 horas | Plaza de María Pita
Asociación de Coros y Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).
Lunes, 17 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Cascarillarte
19.30 | Plaza de Vigo
K'paparota Teatro: Latexos
Martes, 18 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Cascarillarte
19.30 | Plaza Central del Barrio de las Flores
Joshua Kenneth: MarabiJoshua!
- Fiestas de Barrio
Fiesta de la Fresa en Eirís
- Semana Clásica
21.00 horas | Plaza de María Pita
Orquesta Gaos: Boleros Sinfónicos
- Noites de María Pita
Plaza de María Pita
22.00 horas | Concierto de Tony Hadley, ex Spandau Ballet
Miércoles, 19 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Fiestas de Barrio
O Castrillón
- Cascarillarte
19.30 horas | Plaza del Mercado de Monte Alto
Pedras de Cartón: Alicia
- Semana Clásica
21.00 horas | Plaza de María Pita
Orquesta de Cámara de Galicia: Una noche española
Jueves, 20 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Cascarillarte
19.30 horas | Plaza de As Conchiñas
Ghazafelhos Teatro: Sherezade
- Fiestas de Barrio
22.00 horas | O Castrillón
Festival Rock&Roll Star con Javier Andreu de La Frontera, Javier Ojeda de Danza Invisible y Manuel España de La Guardia
- Festival BeatOut
Parque de Santa Margarita
Viernes, 21 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Cascarillarte
12.00 horas | Plaza de Pablo Iglesias
Pajarito: A Estrada
19.30 horas | Parque de Santa Margarita (escalinata de la Casa de las Ciencias)
Mago Paco: Ledicias
- Fiestas de Barrio
Sagrada Familia
- Semana Clásica
21.00 horas | Plaza de María Pita
Joven Orquesta Sinfónica de Galicia
- Festival BeatOut
Parque de Santa Margarita
Sábado, 22 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Bandeira Teresa Herrera de Traiñeiras
- Bandeira Masculina de Traiñeiras
- Bandeira Feminina de Traiñeiras
- Fiestas de Barrio
Sagrada Familia
- Fiestas de Barrio
Pedralonga
- Semana Clásica
21.00 horas | Plaza de María Pita
Orquesta Sinfónica de Galicia: Homenaje a Manuel de Falla
- Festival BeatOut
Parque de Santa Margarita
Domingo, 23 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Bandeira Teresa Herrera de Traiñeiras
- Bandeira Masculina de Traiñeiras
- Bandeira Feminina de Traiñeiras
- Fiestas de Barrio
Sagrada Familia
- Semana Clásica
21.00 horas | Plaza de María Pita
Banda Municipal de Música: grandes corales de película
Lunes, 24 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Cascarillarte
19.30 | Plaza de Mariñeiros
Inventi Teatro: Tachán!
Martes, 25 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Cascarillarte
19.30 horas | Parque de Vioño
Culturactiva: Máis Saaabor!
Miércoles, 26 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Cascarillarte
19.30 horas | Explanada del CCM de Mesoiro
Gallaecia Eventos: As Aventuras de Jazzy e Bluzy
- As Noites do Parque
Parque de Santa Margarita
Concierto de Judeline
Jueves, 27 de agosto
Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Cascarillarte
19.30 horas | Plaza Elíptica de Los Rosales
Manuela Contacontes: O Grúfalo e a Natureza
- As Noites do Parque
Parque de Santa Margarita
Concierto de Valeria Castro
Viernes, 28 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Cascarillarte
19.30 horas | Plaza de San Rosendo de la Sagrada Familia
Fran Rei: Hamelin
- Romería de Santa Margarita
Planetario de la Casa de las Ciencias
18.00 y 19.00 | PÄRBO (Begoña Riobó y Anxo Pintos), con visuales de Montse Piñeiro (entradas a la venta en la web de la Casa de las Ciencias)
Parque de Santa Margarita
21.00 horas | Gran Noite do Folclore, con Aturuxo, Son d'aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra
Sábado, 29 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Romería de Santa Margarita
Parque de Santa Margarita
11.30 a 14.30 horas y 16.00 a 19.00 horas | Espacio participativo con obradoiros, muestra de entidades y muestra de artesanía musical
13.30 horas | Actuación de Benofán
19.30 horas | Real Banda de Cadeiras Encartables
20.30 horas | Unto Vello, Os Viqueiras y Alana
Domingo, 30 de agosto
- Feria del Libro Antiguo
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
- Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
- Travesía a Nado á Enseada de San Amaro
- Romería de Santa Margarita
Parque de Santa Margarita
12.00 horas | Concierto de la Banda Municipal de Música con Donaire
13.00 horas | Concierto de Pansenfron
17.30 horas | Concierto de Son Galaico
20.00 horas | Conciertos de Dervish, Herbamora y Mondra
Lunes, 31 de agosto
- Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Jardines de Méndez Núñez
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00
Viernes, 4 de septiembre
- Flores Rock
20.00 | Ewaric
21.15 | Onza
22.35 | Kaos Urbano
00.05 | Non Servium
01.45 | Mar de Fondo
Sábado, 5 de septiembre
- Flores Rock
13.15 | Lamatumbá
15.00 | Peter Punk
16.30 | Collón de Lola
18.00 | Moonshine Wagon
19.05 | Penitence in Darkness
20.10 | True Mountains
21.30 | Dakidarría
23.00 | The Lizards
00.05 | Angelus Apatrida
01.30 | Actuación sorpresa
Exposiciones
Del 28 de julio al 8 de agosto
Casa Museo Casares Quiroga
Asociación Nonito Pereira: Reversións do Noroeste
Del 12 de agosto al 27 de septiembre
Casa Museo Casares Quiroga
José Pablo García: Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston (dentro del programa de Viñetas desde o Atlántico)
Del 29 de julio al 27 de septiembre
Casa Museo María Pita
Xulia Pisón: Stons
Del 10 de agosto al 27 de septiembre
Casa Museo Picasso
Troubs e Edmond Baudoin: Humanos. A Roya é un río (dentro del programa de Viñetas desde o Atlántico)
Miércoles a las 21.00 y sábados a las 12.00 horas
Visita guiada a la Casa Museo Picasso (entrada libre hasta completar aforo)
Hasta el 1 de agosto
Viaxe ao Mictlán: exposición de fotografía de Xan Quintana
Hasta el 27 de septiembre
Casa de las Ciencias
Eclipse de Viñetas (dentro del programa da Viñetas desde o Atlántico)
Hasta septiembre
Casa de las Ciencias
Exposición sobre eclipses
Hasta diciembre
Aquarium Finisterrae
Fotógrafos da natureza 2026
Hasta diciembre
Aquarium Finisterrae
Pecios en la costa gallega