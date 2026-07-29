Sábado, 1 de agosto

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

21.00 horas | Pregón a cargo de Lucía Veiga

22.00 horas | Concierto de Luz Casal

Domingo, 2 de agosto

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto de Mercedes Peón

Lunes, 3 de agosto

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto de La Delio Valdez

Martes, 4 de agosto

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Visita guiada a la Casa Museo María Pita

19.00 horas | Entrada libre hasta completar aforo

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto Los 40 Summer Live con DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nay, AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas

Miércoles, 5 de agosto

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Certamen de Habaneras

Teatro Colón

19.30 | Presentación

19.35 | Ludus tonalis

19.55 | Sporting Club Casino

20.15 | Grupo Entrelas

20.35 | Coral Polifónica El Eco

Festival Noroeste Estrella Galicia

Jardines de Méndez Núñez

Noroestiño (actuaciones para el público familiar)

Azcárraga

13.00 | Law

19.00 | David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño

22.00 | Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito

Plaza de España

14.00 | Colorado

20.00 | Greasy Belly

23.00 | Agoraphobia

01.00 | Frankie and the Witch Fingers

Santa Margarita

19.00 | Freestyle People ft. Gallos del Norte

20.30 | Orquesta Invisible

22.00 | Catuxa Salom

23.30 | Bongeziwe Mabandla

Castillo de San Antón

21.00 | Anna Andreu

Plaza de María Pita

20.00 | Ángel Stanich

22.00 | Dorian

00.00 | Familia Caamagno y Orquestra do Quince

Jueves, 6 de agosto

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Casa Museo Casares Quiroga

19.00 horas | Visita guiada (entrada libre hasta completar la capacidad)

Certamen de Habaneras

Teatro Colón

19.30 | Presentación

19.35 | Coral La Antigüa

19.55 | Coral Pontis Veteris

20.15 | Coral Sancta María maris

20.35 | Coral Sagrada Familia

Festival Noroeste Estrella Galicia

Jardines de Méndez Núñez

Noroestiño (actuaciones para el público familiar)

Azcárraga

13.00 | Apolo18

19.00 | MFC Chicken

22.00 | La Perra Blanco

00.00 | Moura

Plaza de España

19.15 | Mar de Fondo

20.30 | MEU

23.00 | Tsunami Arise

01.00 | Ruxe Ruxe

Santa Margarita

19.00 | Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band

20.30 | Mounqup

22.00 | Xosé Lois Romero & Aliboria 23.30 | Mari Froes

Castillo de San Antón

21.00 | Ana Lua Caiano

Plaza de María Pita

20.00 | Vicente Calderón

22.00 Yerai Cortés

Viernes, 7 de agosto

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Certamen de Habaneras

Plaza de María Pita

19.30 | Presentación

19.35 | Orfeón Herculino

19.55 | Coral Lembranzas de Santa Cruz

20.15 | Polifónica Coruñesa Canticorum

20.35 | Tuna de Veteranos

Festival Noroeste Estrella Galicia

Jardines de Méndez Núñez

Noroestiño (actuaciones para el público familiar)

Playa de Riazor

20.00 | Crowded

21.300 | Bala

22.30 | Sprints

00.30 | Rusowsky

O Portiño

Horario por confirmar | DJMIL

Sábado, 8 de agosto

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Certamen de Habaneras

Plaza de María Pita

19.30 | Presentación

19.35 | Coral Polifónica Ferrolana

19.55 | El acorde secreto

20.15 | Coral Polifónica Follas Novas

Festival Noroeste Estrella Galicia

Jardines de Méndez Núñez

Noroestiño (actuaciones para el público familiar)

Playa de Riazor

20.00 | Zënzar

21.00 | Sés

23.00 | Echo & The Bunnymen

01.00 | Bomba Estéreo

O Portiño

Hora por definir | Sofie Peries y Saya DJ

Domingo, 9 de agosto

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Certamen de Habaneras

Plaza de España-Campo da Leña

19.30 | Presentación

19.35 | Coral Os Mallos

19.55 | Coral Montealto

20.15 | Corales Monelos y San Diego

20.35 | Coral Feáns

Festival Noroeste Estrella Galicia

Parque de Santa Margarita

21.00 | 'Amoriños', con Xosé A. Touriñán y David Perdomo

O Portiño

Hora por definir | REY DJ/La Yaya DJ y Monkey Mambo Club

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 | Concierto de Ginebras

As Time Goes By con Borja Quiza

Teatro Colón

21.00 | Homenaje a Frank Sinatra

Entrada libre

Lunes, 10 de agosto

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Jardines de Méndez Núñez

De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Cascarillarte

19.30 | Plaza de España

Vero Rilo y Luís Iglesias: As Mil e Unha

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

20.00 | O Libro da Selva (infantil)

Martes, 11 de agosto

Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Cascarillarte

19.30 | Entorno del CCV de Palavea

Os Contos de Pablísimo: Contiario

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto de The Rapants

Miércoles, 12 de agosto

Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 15.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Rosana presenta 'Bajo el anillo'

18.00 horas | Auditorio de Santa Margarita

Festival Internacional de Folclore

18.30 horas | Plaza de España

Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Trofeo Teresa Herrera de fútbol masculino

21.00 horas | Deportivo - Real Madrid

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Verbena con Los Satélites, con la participación especial de Paco Lodeiro

Jueves, 13 de agosto

Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Cascarillarte

19.30 | Plaza de Tabacalera

Xavi Bufa: Tubos do Mundo

Festival Internacional de Folclore

19.00 horas | Cantón Grande (Perú y Filipinas) y La Marina (Armenia y Botsuana)

20.00 horas | Plaza de España

Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Trofeo Teresa Herrera de fútbol femenino

21.00 horas | Dépor Abanca - Oporto

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto de Fillas de Cassandra

Viernes, 14 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

Casa Museo Casares Quiroga

Visita guiada de José Pablo García a la exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston

Cascarillarte

19.30 horas | Parque Infantil de Xuxán

Mago Noel: Que curioso!

Concierto de Carlos Bau

20.00 horas | Plaza de España

Festival Internacional de Folclore

19.00 horas | Cantón Grande (Armenia y Botsuana) y La Marina (Perú y Filipinas)

20.00 horas | Plaza de María Pita

Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Fiestas de Barrio

A Gaiteira

Parque Europa

Festival Lembranza Rock

18.00 | Animación musical

20.30 | Pregón de Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, y concierto de Zavala

22.00 | Loita Armada

23.30 | Grande Amore

Festival de Electrónica Coruñés

Parque de Santa Margarita

23.30 horas | Batalla Naval

Paseo Marítimo de A Coruña y playas de Riazor y Orzán

Sábado, 15 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

Fiestas de Barrio

A Gaiteira

Parque Europa

Festival Lembranza Rock

21.00 | Boogies

22.00 | Océano Skizo

23.15 | Ortiga

00.30 | Rapariga DJ

Festival de Electrónica Coruñés

Parque de Santa Margarita

Festival Internacional de Folclore

19.00 horas | Desfile entre Palexco y María Pita

20.00 horas | Plaza de España

Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto de Israel Fernández

Domingo, 16 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Viñetas desde o Atlántico

Jardines de Méndez Núñez

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

Fiestas de Barrio

A Gaiteira

Festival Internacional de Folclore

18.00 horas | Desfile entre Palexco y María Pita

19.00 horas | Plaza de María Pita

Asociación de Coros y Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Lunes, 17 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Cascarillarte

19.30 | Plaza de Vigo

K'paparota Teatro: Latexos

Martes, 18 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Cascarillarte

19.30 | Plaza Central del Barrio de las Flores

Joshua Kenneth: MarabiJoshua!

Fiestas de Barrio

Fiesta de la Fresa en Eirís

Semana Clásica

21.00 horas | Plaza de María Pita

Orquesta Gaos: Boleros Sinfónicos

Noites de María Pita

Plaza de María Pita

22.00 horas | Concierto de Tony Hadley, ex Spandau Ballet

Miércoles, 19 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Fiestas de Barrio

O Castrillón

Cascarillarte

19.30 horas | Plaza del Mercado de Monte Alto

Pedras de Cartón: Alicia

Semana Clásica

21.00 horas | Plaza de María Pita

Orquesta de Cámara de Galicia: Una noche española

Jueves, 20 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Cascarillarte

19.30 horas | Plaza de As Conchiñas

Ghazafelhos Teatro: Sherezade

Fiestas de Barrio

22.00 horas | O Castrillón

Festival Rock&Roll Star con Javier Andreu de La Frontera, Javier Ojeda de Danza Invisible y Manuel España de La Guardia

Festival BeatOut

Parque de Santa Margarita

Viernes, 21 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Cascarillarte

12.00 horas | Plaza de Pablo Iglesias

Pajarito: A Estrada

19.30 horas | Parque de Santa Margarita (escalinata de la Casa de las Ciencias)

Mago Paco: Ledicias

Fiestas de Barrio

Sagrada Familia

Semana Clásica

21.00 horas | Plaza de María Pita

Joven Orquesta Sinfónica de Galicia

Festival BeatOut

Parque de Santa Margarita

Sábado, 22 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Bandeira Teresa Herrera de Traiñeiras

Bandeira Masculina de Traiñeiras

Bandeira Feminina de Traiñeiras

Fiestas de Barrio

Sagrada Familia

Fiestas de Barrio

Pedralonga

Semana Clásica

21.00 horas | Plaza de María Pita

Orquesta Sinfónica de Galicia: Homenaje a Manuel de Falla

Festival BeatOut

Parque de Santa Margarita

Domingo, 23 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Bandeira Teresa Herrera de Traiñeiras

Bandeira Masculina de Traiñeiras

Bandeira Feminina de Traiñeiras

Fiestas de Barrio

Sagrada Familia

Semana Clásica

21.00 horas | Plaza de María Pita

Banda Municipal de Música: grandes corales de película

Lunes, 24 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Cascarillarte

19.30 | Plaza de Mariñeiros

Inventi Teatro: Tachán!

Martes, 25 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Cascarillarte

19.30 horas | Parque de Vioño

Culturactiva: Máis Saaabor!

Miércoles, 26 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Cascarillarte

19.30 horas | Explanada del CCM de Mesoiro

Gallaecia Eventos: As Aventuras de Jazzy e Bluzy

As Noites do Parque

Parque de Santa Margarita

Concierto de Judeline

Jueves, 27 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Cascarillarte

19.30 horas | Plaza Elíptica de Los Rosales

Manuela Contacontes: O Grúfalo e a Natureza

As Noites do Parque

Parque de Santa Margarita

Concierto de Valeria Castro

Viernes, 28 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Cascarillarte

19.30 horas | Plaza de San Rosendo de la Sagrada Familia

Fran Rei: Hamelin

Romería de Santa Margarita

Planetario de la Casa de las Ciencias

18.00 y 19.00 | PÄRBO (Begoña Riobó y Anxo Pintos), con visuales de Montse Piñeiro (entradas a la venta en la web de la Casa de las Ciencias)

Parque de Santa Margarita

21.00 horas | Gran Noite do Folclore, con Aturuxo, Son d'aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra

Sábado, 29 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Romería de Santa Margarita

Parque de Santa Margarita

11.30 a 14.30 horas y 16.00 a 19.00 horas | Espacio participativo con obradoiros, muestra de entidades y muestra de artesanía musical

13.30 horas | Actuación de Benofán

19.30 horas | Real Banda de Cadeiras Encartables

20.30 horas | Unto Vello, Os Viqueiras y Alana

Domingo, 30 de agosto

Feria del Libro Antiguo

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

Travesía a Nado á Enseada de San Amaro

Romería de Santa Margarita

Parque de Santa Margarita

12.00 horas | Concierto de la Banda Municipal de Música con Donaire

13.00 horas | Concierto de Pansenfron

17.30 horas | Concierto de Son Galaico

20.00 horas | Conciertos de Dervish, Herbamora y Mondra

Lunes, 31 de agosto

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Jardines de Méndez Núñez

10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00

Viernes, 4 de septiembre

Flores Rock

20.00 | Ewaric

21.15 | Onza

22.35 | Kaos Urbano

00.05 | Non Servium

01.45 | Mar de Fondo

Sábado, 5 de septiembre

Flores Rock

13.15 | Lamatumbá

15.00 | Peter Punk

16.30 | Collón de Lola

18.00 | Moonshine Wagon

19.05 | Penitence in Darkness

20.10 | True Mountains

21.30 | Dakidarría

23.00 | The Lizards

00.05 | Angelus Apatrida

01.30 | Actuación sorpresa

Exposiciones Del 28 de julio al 8 de agosto Casa Museo Casares Quiroga Asociación Nonito Pereira: Reversións do Noroeste Del 12 de agosto al 27 de septiembre Casa Museo Casares Quiroga José Pablo García: Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston (dentro del programa de Viñetas desde o Atlántico) Del 29 de julio al 27 de septiembre Casa Museo María Pita Xulia Pisón: Stons Del 10 de agosto al 27 de septiembre Casa Museo Picasso Troubs e Edmond Baudoin: Humanos. A Roya é un río (dentro del programa de Viñetas desde o Atlántico) Miércoles a las 21.00 y sábados a las 12.00 horas

​

​Visita guiada a la Casa Museo Picasso (entrada libre hasta completar aforo) Hasta el 1 de agosto Viaxe ao Mictlán: exposición de fotografía de Xan Quintana Hasta el 27 de septiembre Casa de las Ciencias Eclipse de Viñetas (dentro del programa da Viñetas desde o Atlántico) Hasta septiembre Casa de las Ciencias Exposición sobre eclipses Hasta diciembre Aquarium Finisterrae Fotógrafos da natureza 2026 Hasta diciembre Aquarium Finisterrae Pecios en la costa gallega