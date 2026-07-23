O Burgo inició sus grandes fiestas el miércoles 22 con la verbena de la París de Noia, seguida el jueves 23 de la del Grupo América de Vigo.

Para el viernes 24 hay programada una extraordinaria verbena con la orquesta Miramar. El sábado 25 habrá alboradas y pasarrúas con Os Celtas y Alambique, seguidos de sesión vermú con el Dúo Dilema. También habrá tardeo con By.Kokee Dj y verbena con el Grupo Bomba de Canarias.

Fiestas del Apóstol en O Burgo

El domingo 26 empezará también con alboradas y pasarrúas de Jalácticos y Los Caimanes. De la sesión vermú se encargará la Orquesta Fuego y By.Kokee volverá a encargarse del tardeo hasta la verbena, de nuevo con la Orquesta Fuego.

El lunes 27 se cierran las fiestas con una churrascada popular y gran fin de fiesta con la orquesta Origen y fuegos de artificio.