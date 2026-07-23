La parroquia cambresa de Sigrás celebra sus fiestas a partir del viernes, 24 de julio. Empezarán a las 21.00 con una gran churrascada, seguida de verbena a las 22.30 con el Grupo Ritmo y la Disco Móbil CDC.

Fiestas de Sigrás

El sábado 25 habrá alboradas con Os da Veira do Monte y a las 13.00 misa y procesión acompañada de Aires de Sigrás. De la sesión vermú se encargarán desde las 14.00 el grupo Kibbis con su música de los años 60, 70 y 80, y habrá también callos. De seis a ocho de la tarde los más pequeños podrán disfrutar de hinchables gratis y a las 20.00 actuación del Mago Javier. A las 22.00 de la verbena se ocuparán el Grupo Miami y DJ Javito.

El domingo 26 habrá clase de zumba gratuita a las 12.00 y misa y procesión a las 13.00 con Aires de Sigrás. La sesión vermú estará amenizada por Cristina Cachaldora y DJ Lobetti y habrá callos. A las 17.00 se cerrará la fiesta con la fiesta de la espuma.