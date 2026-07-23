Fiestas de Santiago Apóstol en Villamateo

Imagen de archivo de una fiesta en el área coruñesa Germán Barreiros

Las fiestas en honor a Santiago Apóstol en Villamateo empezarán el sábado 25 con dianas y alboradas. A las 13.00 habrá misa solemne acompañada de la Coral Polifónica Eumesa. A las 14.00 el Dúo Maracuyá amenizará la sesión vermú -con liscos gratis- y Álex se encargará del tardeo. Maracuyá regresará a la noche con la verbena, acompñado de la disco móvil Diske Toka.

Fiestas de Santiago Apóstol de Villamateo

El domingo 26 la misa solemne será a las 13.00, seguida de sesión vermú y fin de fiesta con el Dúo Sonidos y jamón gratis.