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Agenda

Fiestas de Santiago Apóstol en Villamateo

Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con esta fiesta que terminó este domingo con paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac
Imagen de archivo de una fiesta en el área coruñesa
Germán Barreiros

Las fiestas en honor a Santiago Apóstol en Villamateo empezarán el sábado 25 con dianas y alboradas. A las 13.00 habrá misa solemne acompañada de la Coral Polifónica Eumesa. A las 14.00 el Dúo Maracuyá amenizará la sesión vermú -con liscos gratis- y Álex se encargará del tardeo. Maracuyá regresará a la noche con la verbena, acompñado de la disco móvil Diske Toka.

Fiestas de Santiago Apóstol de Villamateo
Fiestas de Santiago Apóstol de Villamateo

El domingo 26 la misa solemne será a las 13.00, seguida de sesión vermú y fin de fiesta con el Dúo Sonidos y jamón gratis.

Fecha Iniciosábado, 25 de julio de 2026 13:00

Fecha Findomingo, 26 de julio de 2026 20:00

LugarVillamateo

Dirección Vilamateo, 15638 Vilarmaior, A Coruña, España

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