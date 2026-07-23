Fiestas de Santiago Apóstol en Val de Barcia

El torbellino de Leticia Sabater puso el broche de oro en el ‘Orgullo do Norte’ y convirtió los jardines de Méndez Núñez en una fiesta Quintana

Val de Barcia (Carral) celebra sus fiestas del Apóstol desde el sábado 25, cuando se abrirán con una misa solemne a las 13.00, seguida de procesión acompañada por gaiteiros. De la sesión vermú y de la verbena nocturna se encargará el Dúo Karamba.

Fiestas Val de Barcia

El domingo 26 habrá misa solemne en honor a la Virgen del Carmen a las 13.15 horas y el Dúo Delux amenizará la sesión vermú.

El lunes 27 la misa solemne de las 13.00 horas se dedicará a San Antonio. A partir de las 20.00 horas habrá gran pulpada y verbena nocturna con el Grupo Galia.