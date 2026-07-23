Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Fiestas de Santiago Apóstol en Val de Barcia

El torbellino de Leticia Sabater puso el broche de oro en el ‘Orgullo do Norte’ y convirtió los jardines de Méndez Núñez en una fiesta
El torbellino de Leticia Sabater puso el broche de oro en el ‘Orgullo do Norte’ y convirtió los jardines de Méndez Núñez en una fiesta
Quintana

Val de Barcia (Carral) celebra sus fiestas del Apóstol desde el sábado 25, cuando se abrirán con una misa solemne a las 13.00, seguida de procesión acompañada por gaiteiros. De la sesión vermú y de la verbena nocturna se encargará el Dúo Karamba.

Fiestas Val de Barcia
Fiestas Val de Barcia

El domingo 26 habrá misa solemne en honor a la Virgen del Carmen a las 13.15 horas y el Dúo Delux amenizará la sesión vermú.

El lunes 27 la misa solemne de las 13.00 horas se dedicará a San Antonio. A partir de las 20.00 horas habrá gran pulpada y verbena nocturna con el Grupo Galia.

Fecha Iniciosábado, 25 de julio de 2026 13:00

Fecha Finlunes, 27 de julio de 2026 23:00

LugarVal de Barcia

Dirección Carral, 15175 Carral, La Coruña, España

Mapa de ubicación