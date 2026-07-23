Fiestas de Santa Ana en Mera

Mera (Oleiros) celebra a Santa Ana con unas fiestas que empiezan el viernes 24 a las 22.00 con una gran verbena con Elebe 2.0 y Javi Eiroa. Además, "á tardiña" habrá también pulpeira.

Fiestas de Santa Ana

El sábado 25 volverá la pulpeira durante todo el día y Nunzia Giannotta se ocupará de la sesión vermú a las 14.00. A las 18.00 será el festival folclórico organizado por la A.C. A Marola. La festa galega contará a las 22.00 con os Revenidos y a las 00.15 horas será el turno de Clandestinos.

El domingo 26 habrá misas rezadas a las 09.00, 10.00, 11.00 y 12.00 horas en la capilla de Santa Ana y misa solemne en el parque de Santa Ana cantada por la Coral Polifónica de Mera y amenizada por la Banda de Gaitas da Marola. A las 14.00 se celebrará la Festa da Navalla y la Festa da Zamburiña en la Pulpeira Bo Xantar. A las 22.30 será la gran verbena con la orquesta Principal y a las doce y media de la noche cerrarán las fiestas los fuegos artificiales.