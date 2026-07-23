Bergondo celebra las fiestas patronales de Moruxo con una programación que abrirá el viernes 24 a las 20.00 una gran cigalada. A partir de las 22.30 horas actuará el trío Pablo Balseiro y a las 00.00 el Grupo Deluxe.

Fiestas de Moruxo

El sábado 25 habrá dianas y alboradas desde las 09.00 y misa solemne a las 13.00 en la iglesia de San Vicente, seguida de sesión vermú con el Grupo Matices y acompañada de sidra asturiana y bollo preñao. A las 20.00 habrá pulpada, a las 22.30 actuarán Fer E Lucas y de 00.00 a 03.00 estará la discoteca móvil CDC.

El domingo 26 la sesión vermú se iniciará a las 13.00 y a las 14.00 actuarán Xilo e Carlos. De 17.00 a 20.00 habrá sesión infantil con juegos, hinchables y fiesta de la espuma.