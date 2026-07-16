Este viernes 17 y sábado 18 de julio, el Centro Comercial Cuatro Caminos celebra el Retro Caminos Fest, un evento que convertirá al centro comercial en un viaje a los años 80.

Se podrá disfrutar de coleccionismo, campeonato de videojuegos, consolas clásicas para jugar; y a media tarde, sesión musical a cargo de pinchadiscos con la música que marcó aquella década.

Varios expositores de toda Galicia, con piezas únicas que identifican aquella época, estarán en la plaza central de la planta baja.