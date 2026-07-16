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Agenda

Fiestas de San Pedro y de la Virgen del Carmen en Ledoño

Procesión Virgen del Carmen @Quintana (46)

Ledoño inicia sus fiestas el jueves 16 a las 22.00 con la novena y la imposición del escapulario, seguida de la procesión de fachos.

El viernes 17 a las 13.00 habrá misa solemne dedicada a San Pedro y a las 20.30 una gran pulpada en el recinto de la fiesta. A las 22.30 de la verbena se encargará la orquesta Acordes y el grupo D'Vicio.

Fiestas de Ledoño
Fiestas de Ledoño

El sábado 18 empezará con bombas de palenque en honor a la Virgen del Carmen a las 09.00. A las 10.00 se celebrará el motocross de clásicas, que volverá a las 16.00. A las 13.00 habrá misa solemne y a las 14.00 sesión vermú con el grupo Lume y churrasco. A partir de las 20.30 llegará el turno de la gran churrascada de la comisión, y a las 22.00 verbena con el grupo Lume y la disco móvil Monster.

La jornada del domingo la abrirán las dianas y alboradas de Os da Veira do Monte a las 09.00 horas. A las 13.00 habrá misa solemne en honor al Santísimo y a las 14.00, sesión vermú con el Dúo Óbice Capital.

Fecha Iniciojueves, 16 de julio de 2026 22:00

Fecha Findomingo, 19 de julio de 2026 15:00

LugarLedoño

Dirección Ledoño, 15199 Culleredo, La Coruña, España

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