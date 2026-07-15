Virxe do Carme en Andeiro, Cambre

Verbena en el área metropolitana coruñesa CEDIDA

Andeiro (Cambre) vivirá los días 18, 19 y 20 sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen.

El 18 a las 12.30 horas habrá misa solemne y posterior sesión vermú con el dúo Dilema. Ya a las 17.00 horas serán las actividades infantiles y los paseos a caballo por cortesía de la Finca Abrigosa (con previa consumición). La verbena estará amenizada por Dilema y la disco móvil CDC.

Cartel de las fiestas del Carmen en Andeiro, Cambre CEDIDO

El domingo 19 la misa solemne se desarrollará a las 12.30 horas y el dúo D'Luxe tocará en la sesión vermú. A las 17.00 llegará la tercera edición de la Festa Holi.

El lunes, último día de celebraciones, habrá churrascada a las 20.00 horas y verbena con la orquesta Unión y Fuerza y el grupo Bomba.