Peruleiro-Mariñeiros celebra la Virgen del Carmen

El barrio de Peruleiro-Mariñeiros volverá a proclamar su carácter marinero con sus fiestas dedicadas a la Virgen del Carmen.

Empezarán el viernes, 17 de julio, con la inauguración a las 20.00, seguida de la actuación de Begoña García a las 21.00 y de DJ Javito a las 23.30.

Fiestas de Mariñeiros-Peruleiro

El sábado y el domingo se desarrollará, de 11.00 a 18.00 horas, un mercadillo de artesanía. además, la jornada de sábado empezará a las 11.00 con una chocolatada intergeneracional, seguida de cuentacuentos en gallego a las 12.00 con Laurita Pita en la plazuela del grupo de pescadores. A las 14.00 el grupo Miami se encargará de la sesión vermú y desde las 17.00 habrá fiesta de la espuma e hinchables. A las 19.00 la plazuela contará con la sesión de DJ JuanM y a las 21.00 le tocará al DJ Gramola. El grupo Miami regresará para la verbena de las 22.30 y a las 00.30 cerrará la jornada DJ JuanM.

Para el domingo el programa reserva una de las actuaciones del programa Arraigo, con pasacalles a cargo de Contiños da Feira a las 11.00 horas. A las 13.30 de la sesión vermú se encargarán Gremlins Pop Rock y e las 15.30 DJ Mon amenizará la sesión de tardeo. En la plazuela del grupo de pescadores estará a las 16.00 DJ JuanM y a las 17.00, también dentro del programa Arraigo, actuará la Nova Trova Coruñesa. La fiesta terminará con la actuación del grupo The Muppets desde las 20.00 horas.