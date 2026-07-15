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Peruleiro-Mariñeiros celebra la Virgen del Carmen

El barrio de Peruleiro-Mariñeiros volverá a proclamar su carácter marinero con sus fiestas dedicadas a la Virgen del Carmen.

Empezarán el viernes, 17 de julio, con la inauguración a las 20.00, seguida de la actuación de Begoña García a las 21.00 y de DJ Javito a las 23.30.

Fiestas de Mariñeiros-Peruleiro
Fiestas de Mariñeiros-Peruleiro

El sábado y el domingo se desarrollará, de 11.00 a 18.00 horas, un mercadillo de artesanía. además, la jornada de sábado empezará a las 11.00 con una chocolatada intergeneracional, seguida de cuentacuentos en gallego a las 12.00 con Laurita Pita en la plazuela del grupo de pescadores. A las 14.00 el grupo Miami se encargará de la sesión vermú y desde las 17.00 habrá fiesta de la espuma e hinchables. A las 19.00 la plazuela contará con la sesión de DJ JuanM y a las 21.00 le tocará al DJ Gramola. El grupo Miami regresará para la verbena de las 22.30 y a las 00.30 cerrará la jornada DJ JuanM.

Para el domingo el programa reserva una de las actuaciones del programa Arraigo, con pasacalles a cargo de Contiños da Feira a las 11.00 horas. A las 13.30 de la sesión vermú se encargarán Gremlins Pop Rock y e las 15.30 DJ Mon amenizará la sesión de tardeo. En la plazuela del grupo de pescadores estará a las 16.00 DJ JuanM y a las 17.00, también dentro del programa Arraigo, actuará la Nova Trova Coruñesa. La fiesta terminará con la actuación del grupo The Muppets desde las 20.00 horas.

Fecha Inicioviernes, 17 de julio de 2026 20:00

Fecha Findomingo, 19 de julio de 2026 23:30

LugarPeruleiro-Mariñeiros

Dirección Av. Peruleiro, A Coruña, 15011 A Coruña, España

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