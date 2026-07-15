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Agenda

O Carme en Sada

Sada honra a la Virxe do Carme este fin de semana con mercado, actuaciones y juegos para todas las edades.

El sábado 18 de 11.00 a 22.00 horas estará abierto el Mercado Mariñeiro de Artesanía, con actividades de difusión de la cultura marinera en la carpa de Os Patexeiros durante toda la jornada. A las 18.00 horas será la misa en honor a la Virgen y la procesión marítima, mientras que desde las 19.30 horas será la sardiñada popular, ambientada con música tradicional. A las 22.00 horas actuarán los Monoulious DOP.

El domingo 19 el mercado abrirá de 11.00 a 21.00 horas y a las 12.00 comenzarán los juegos de la VII edición de Alá Vou Airlines. A las 12.00 horas se realizará la campaña 'D'Hixiene' a favor de Cruz Roja, mientras que a las 12.15 horas habrá sorteos de productos y servicios en el comercio local. Sobre las 12.30-13.00 horas será el bingo musical, mientras que a las 14.30 tendrá lugar el espectáculo 'Batucada Malandros'. Ya a las 16.00 horas se abrirán las inscripciones para la original regata de inflables y kayaks, que comenzará a las 17.00 horas. Se entregarán premios a las 19.00.

Como parte de estos festejos del Carmen, el viernes 24 Sada acogerá un concierto de Carlos Bau a las 22.00 horas y una sesión con Eme Dj.

Fecha Iniciosábado, 18 de julio de 2026 11:00

Fecha Finsábado, 25 de julio de 2026 02:00

LugarSada

Dirección Sada, La Coruña, España

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