Fiestas del Carmen en O Portiño

El barrio de O Portiño celebrará el domingo 19 de julio sus fiestas del Carmen con una programación que pone en valor la identidad marinera de la zona.

La jornada comenzará con una sesión vermú en el puerto de O Portiño a las 13.30, amenizada por el dúo José Brea & Miguelón, acompañada de una comida popular con churrasco y fideuá.

Por la tarde, a las 18.00, tendrá lugar la misa en honor a la Virgen del Carmen en la iglesia parroquial de San Pedro de Visma, con la participación de la Coral Polifónica El Eco, seguida de una procesión hasta el puerto acompañada por el grupo de gaitas Emilia Pardo Bazán.

La celebración continuará con la tradicional procesión marítima, una ofrenda floral y una exhibición de bombas de palenque. Como cierre de la jornada festiva, los vecinos podrán participar desde las 19.00 en una romería popular con sardiñada y churrasco amenizada por el Dúo Miami.