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Agenda

Fiesta popular en Monelos

El barrio retó al calor para celebrar la fiesta de su patrón
Pasacalles durante una fiesta en A Coruña
Patricia G. Fraga

La explanada de Salvador de Madariaga acogerá el sábado 18 una nueva edición de las fiestas de Monelos, con una programación centrada en la participación vecinal y familiar. La jornada comenzará con un pasacalles de los Gaiteiriños y de Birloque Gaiteros, a partir de las 12.00, seguido del pregón al frente del cual estará Ángeles Huerta, directora de ‘Esquece Monelos’.

Fiestas de Monelos
Fiestas de Monelos

Durante todo el día habrá hinchables y fiesta de la espuma para los más pequeños, además de las actuaciones de Nuevo Plan (13.30), Amizades (17.30), Gaiteiriños e Birloque Gaiteiros (19.00), Nós Brigantium (20.30) y la formación Son de Camagüey, encargada de cerrar la jornada festiva a las 22.30.

Fecha Iniciosábado, 18 de julio de 2026 12:00

LugarMonelos

Dirección Av. Salvador de Madariaga, La Coruña, 15008 La Coruña, España

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