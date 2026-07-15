Fiesta popular en Monelos

Pasacalles durante una fiesta en A Coruña Patricia G. Fraga

La explanada de Salvador de Madariaga acogerá el sábado 18 una nueva edición de las fiestas de Monelos, con una programación centrada en la participación vecinal y familiar. La jornada comenzará con un pasacalles de los Gaiteiriños y de Birloque Gaiteros, a partir de las 12.00, seguido del pregón al frente del cual estará Ángeles Huerta, directora de ‘Esquece Monelos’.

Fiestas de Monelos

Durante todo el día habrá hinchables y fiesta de la espuma para los más pequeños, además de las actuaciones de Nuevo Plan (13.30), Amizades (17.30), Gaiteiriños e Birloque Gaiteiros (19.00), Nós Brigantium (20.30) y la formación Son de Camagüey, encargada de cerrar la jornada festiva a las 22.30.