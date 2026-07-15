Agenda
Fiesta popular en Monelos
La explanada de Salvador de Madariaga acogerá el sábado 18 una nueva edición de las fiestas de Monelos, con una programación centrada en la participación vecinal y familiar. La jornada comenzará con un pasacalles de los Gaiteiriños y de Birloque Gaiteros, a partir de las 12.00, seguido del pregón al frente del cual estará Ángeles Huerta, directora de ‘Esquece Monelos’.
Durante todo el día habrá hinchables y fiesta de la espuma para los más pequeños, además de las actuaciones de Nuevo Plan (13.30), Amizades (17.30), Gaiteiriños e Birloque Gaiteiros (19.00), Nós Brigantium (20.30) y la formación Son de Camagüey, encargada de cerrar la jornada festiva a las 22.30.